Biotrend Enerji'nin halka arza gidiyor! İşte Biotrend Enerji'nin hisse fiyat aralığı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları'nın halka arzına izin verdi.

BIOTREND ENERJİ HALKA ARZA GİDİYOR

Sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle yapılacak halka arzda şirketin 150 milyon liraya yükselecek sermayesinin 36.67 milyon liralık bölümü hisse başına 16.5-18 lira aralığından halka arz edilecek. Ek talep gelmesi halinde 5 milyon lira nominal büyüklükte ek satış yapılabilecek.

Ek satışın da yapılması halinde şirketin %27.8'i halka arz edilecek, halka arz büyüklüğü 689-750 milyon lira büyüklüğünde olacak.

Reuters



