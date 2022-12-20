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BIST 100'den çıkarılan hisseler ne olur? BIST pay endeksleri temel kuralları nelerdir?

15.12.2022 12:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsa İstanbul’un en yüksek işlem hacmine sahip 100 hissesinin yer aldığı BIST 100 tüm yatırımcıların gözdesi hâlindedir. Belirli analiz ve formüller ile oluşturulan hisseler borsa piyasasının en çok işlem gören hisseleridir. Bu endekste yer alan hisseler değişir. Yatırımcı ve borsa takibi yapan kişilerin merak ettiği konular arasında "BIST 100’den çıkarın hisseler ne olur?" ve "BIST pay endekslerinin temel kuralları nelerdir?" soruları yer alır.

BIST 100'den çıkarılan hisseler ne olur? BIST pay endeksleri temel kuralları nelerdir?

BIST 100 endeksi hesaplama yöntemi ile belirlenir. Temel kuralları ile belirlenen pay endeksleri belirli dönemlerde değişir. BIST 100 hesaplamasında endekse dâhil olan paylar A ve B grubunun hisseleri arasından belirlenir. Bu grupta yer alan hisseler, borsada en çok işlem gören hisselerdir. Arz ve işlem yoğunluğuna göre listeler belirli dönemlerde değişir ve yer alan hisseler farklılıklar gösterebilir.

BIST pay endeksleri temel kuralları nedir?

BIST 100 pay endeksleri hesaplanması sırasında endekste yer alacak paylar A ve B grubuna ait hisselerden belirlenir. A grubu içerisindeki hisse senetleri, Borsa İstanbul’da en çok işlem gören senetlerdir. B grubu hisseler ise fiili dolaşım miktarının nispeten daha az olduğu hisselerdir. Bu endeksler hesaplanırken Yıldız ve Ana Pazar paylarına da yer verilir. Ayrıca yapılandırılmış ürünler pazarı ve kolektif yatırım ürünlerinde de işlem görmekte olan gayrimenkul ve girişim sermayeleri yatırım ortaklıkları göz önüne alınır. BIST pay endeksleri temel kuralları Borsa İstanbul tarafınca belirlenmiştir. BIST pay endeksleri, BIST'de işlem gören payların gruplar hâlinde ortak performanslarının ölçülmesi amacıyla oluşturulmuştur. Borsa İstanbul tarafından belirlenen BIST pay endeksleri temel kuralları kısaca şu şekilde özetlenebilir:

  • D listesinde bulunan paylar BIST pay endekslerinin hiçbirine dâhil edilmez.
  • C listesinde bulunan paylar BIST KOBİ sanayi endeksi hariç diğer BIST pay endekslerine dâhil edilmez.
  • Kapsamındaki pay sayısı sabit olan endeksler hariç tutulmak üzere yeni bir endeksin hesaplanmaya başlaması için kapsamında yer alan şirket sayısının en az 5 ya da 5'e ulaşması gerekir.
  • Hesaplanmakta olan bir endeksin kapsamındaki şirket sayısı 2'nin altında düşerse yapılan duyuruyu takiben 2. ayın ilk iş günü geçerli olmak üzere endeksin hesaplanmasına son verilir.

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BIST 100'den çıkarılan hisseler ne olur?

Yatırımcıların yakından takip ettiği ve borsanın gözdesi olan BIST 100 listesi 3 ayda bir yeniden belirlenir. Ocak – mart, nisan – haziran, temmuz – eylül ve ekim – aralık dönemlerinde listeler değişir. BIST 100 endeksi kapsamında yer almayan bir payın endeks içinde yer alması için değerleme dönemi verileriyle bir sonraki endeks dönemi içim yapılan çalışmanın sonucunda oluşturulan nihai sıralama içinde belirli bir üst sıra ya da sıranın üzerine çıkması gerekir. Endeks kapsamı içinde yer alan bir payın da endeksten çıkarılabilmesi için nihai sıralama içerisinde belirli bir alt sıranın altına düşmesi gerekir.

Belirli bir alt sıranın altına düşen hisseler BIST 100 listesinde yer almaz. Bu durum liste dışında kalan hissenin piyasada işlem değerinin düştüğü anlamına gelir. BIST 100 endekslerinden çıkarılan payların yerine yedek paylar alınır.

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