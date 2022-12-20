BIST 100 artarsa ne olur? BIST 100 neye göre artar?

BIST 100 borsada yer alan en büyük 100 şirketi temsil eder. Endeks, şirketlerin listelenmesini sağlayan ve toplu performansın görülebilmesini sağlayan finansal enstrümana verilen addır. Borsa hareketleri gözlenerek artış ve düşüşler öngörülebilir ve yorumlanabilir. Bu hareketlenmeler üzerinden analiz yapan yatırımcılar kâr etmek için çalışır. BIST 100 endeksinin artışını etkileyen çeşitli faktörler bulunur.

BIST 100 neye göre artar?

BIST 100 endeksinin belirlenmesinde hisselerin işlem hacmiyle piyasa değeri gibi etkenler önemlidir. Endekslerin hesaplanması ile piyasa değerleri ön plana çıkar. Piyasa kapitalizasyonu hisselerin değerini etkileyen en temel unsurlardan birisidir. Dolaylı olarak piyasa kapitalizasyonundan BIST 100 endeksi de etkilenir. Bunun yanı sıra arz-talep dengesi de BIST endeksini doğrudan etkileyen bir ögedir. Talep arttıkça hisselerin sıralamadaki yeri de yükselir. BIST 100 artışı temel olarak hisse senetlerinin arz ve taleplerine göre değişir.

BIST 100 artarsa ne olur?

BIST 100 artışı bu endekste hissesi bulunan kişilere kazanç sağlar. Değerin artışı doğrusal olarak paradaki artışı da yansıtmış olur. Endeksteki %10 artış paradaki artışa da %10 olarak yansımış olur. Endekste yer alan tüm hisseler satın alınırsa hisse senetlerinin ve paraların performansı da yükselir.

BIST 100'de yer alan bir hisse senedinin talebim yüksek olması hisse senedinin fiyatını dolaylı yoldan da BIST 100'ün de artmasını sağlar. Bu hisse senedine yatırım yapan kişiler bu artışla birlikte kâr elde edebilir. Ancak BIST 100'ü bir yatırım aracı olarak görülmemeli ve bir endeks olduğu unutulmamalıdır.

BIST 100'ün yüksek olması ne anlama gelir?

BIST 100’ün yüksek olması işlem hacminin de yükseldiği anlamına gelir. İşlem hacmi menkul kıymetin işlem adetiyle işlem gördüğü fiyatın çarpılması ile bulunur. Bir hissenin işlem hacminin düşmesi o hissenin az el değiştirdiğini gösterirken işlem hacminin artışı hisse senedinin daha çok el değiştiği yani işlem gördüğü anlamına gelir. BIST 100’ün yüksek olması gösterilen arzın da yüksek olduğu anlamına gelir. Yani hisselerin piyasa değeri yükselmiş olur.



