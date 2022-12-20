BIST 100 hisseleri hangileri? BIST 100'de kaç tane hisse var?

En popüler endekslerden biri olan BIST 100 işlem hacmi olarak en yüksek 100 senedin performansını ölçen temel gösterge olarak adlandırılır. İşlem kodu XU100 olan endeksler yatırımcıların gözde hisselerini içerir. Kâr elde etmek isteyen tüm yatırımcılar bu hisseleri yakından takip ederler. Belirli aralıklarla değişen liste Türkiye’nin borsa listesini temsil eder. Peki, BIST 100 hisseleri hangileridir?

Bist 100 hisseleri hangileri?

Borsa İstanbul’da işlem hacmi açısından en yüksek olan 100 hisse senedi performansı ölçülürken kullanılan temel gösterge BIST 100 olarak adlandırılır. Tüm yatırımcıların yakından takip ettiği endeks borsanın düşüş ve yükseliş yorumları BIST 100 endeksi dikkate alınarak yapılır. BIST 100 hisse senetleri yılda 4 kere gözden geçirilir. Böylelikle BIST 100 endekslerinde yer alacak olan hisseler belirlenmiş olur. Ulusal pazarda işlem gören şirketler, girişim sermayesi yatırım ortakları, Kurumsal Ürün Pazarı'nda işlem gören GYO (Gayrimenkul yatırım ortaklığı) payları arasında seçim işlemleri yapılır.

BIST 100’de yer alan hisseler 3 ayda bir değişiklik gösterir. Yapılan analizler ve işlem hacmine göre yer alan hisselerde değişiklikler meydana gelir. Bu değişiklikler analiz edilerek hisse işlemleri yapılabilir. FDP (Fiili Dolaşımdaki Pay) ortalama günlük işlem hacmi de göz önünde bulundurularak belirlenen hisseler dönem başlangıcından önce açıklanır.

Bist 100'de kaç tane hisse var?

BIST 100 endeksi borsanın genel performansını gösterir. Fiili dolaşımdaki paylar, günlük ortalama işlem hacmi ve piyasa değerlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanır. Bu sıralamada üst sıralarda bulunan hisse senetleri de endekse dâhil edilir. Dönemsel değişiklikler ise endeks döneminin başlamasından en az 10 gün önce duyurulur.

BIST 100 şirketleri içerisinde yer alan 100 adet şirket vardır. BIST 100 hisse senetleri sadece A ve B grubuna aiti hisselerden seçilir. C ve D grubundakiler bu endekslere dâhil olmaz. Bu durumun sebebi C ve D grubundaki hisselerin daha fazla riskinin bulunmasıdır. BIST 100 endeksleri ocak – mart, nisan – haziran, temmuz – eylül ve ekim – aralık ayları arasında olacak şekilde 3 aylık periyotlar ile yeniden belirlenir. Güncel BIST 100 şirketleri ve BIST 100 hisse senetleri için Mynet Finans'ta yer alan listeyi takip edebilirsiniz. BIST 100 hisse senetleri için https://finans.mynet.com/borsa/endeks/xu100-bist-100/endekshisseleri/ adresinden listeleri güncel olarak görüntüleyebilirsiniz.



