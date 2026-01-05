FİNANS

Bitcoin son üç haftanın zirvesinde! Altın ve gümüşte durum ne?

ABD'nin hafta sonu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun gözaltına alınmasına yönelik hamlesiyle artan siyasi belirsizlik, kripto para piyasasında alımları hızlandırdı. Bu ortamda Bitcoin, son üç haftanın zirvesini görerek 93 bin dolar seviyesini test etti. Ethereum ve diğer kripto varlıklarda sınırlı yükselişler izlenirken, küresel piyasalardaki iyimserlik altın ve gümüşe de yansıdı. İşte detaylar...

Cansu Akalp

Kripto para piyasasında yükseliş ivmesi, ABD'nin hafta sonu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu bir baskınla gözaltına alarak New York'a götürmesinin ardından oluşan siyasi belirsizlik ortamında güç kazandı.

Bu gelişmelerle birlikte Bitcoin, son üç haftanın en yüksek seviyesine çıktı.

Bitcoin, sabah saatlerinde yüzde 2,3'e varan yükselişle 93.221 doları test ederken, şu saatlerde yüzde 1,48 artışla 92.580,78 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Ether ve diğer kripto varlıklarda ise sınırlı artışlar kaydedildi. Ethereum yüzde 0,6 yükselişle 3.161 dolara çıktı.

ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARI DA YÜKSELDİ!

Piyasalardaki bu hareket, Asya borsalarında görülen genel iyimserlikle paralel seyretti. Teknoloji ve yapay zeka yatırımlarının desteğiyle hisse senetleri rekor seviyelere yaklaşırken, güvenli liman talebinin artması altın ve gümüş fiyatlarını da yukarı taşıdı.

Altın ons başına 4.400 doların üzerine çıkarken, gümüşteki yükseliş yüzde 4,8'i buldu.

Kaynak: Dünya Gazetesi

