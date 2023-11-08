Bitcoin ve ethereum farkı nedir?

Kripto ya da sanal birimleri, fiziksel hiçbir varlığı bulunmayan dijital paralardır. Adını da kriptografi diğer ismi ile şifreleme metodundan alan sanal paraların en öne çıkan özelliklerinden biri de daha hızlı işlem yapmayı sağlamalarıdır. Bir diğer özelliği de sanal ortamlarda kullanılabilen bu kripto paraların daha güvenli olduğunun kabul edilmiş olmasıdır. Çeşitlilik gösteren bu sanal paraların değerleri farklı durumlara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Bitcoin nedir?

En sık tercih edilen sanal para türlerinden biri olan Bitcoin, 2008 yılından bu yana kullanılan bir sanal para türüdür. Bir grup ya da bir kişi tarafından ortaya atıldığı bilinmektedir. Satoshi Nakamoto takma isimli birinin ya da bir grubun icat ettiği de düşünülmektedir. Bir yöneticiye ya da bir bankaya bağlı olmadan kullanılması ile bilinen Bitcoin, hiçbir aracı gerekmeden kullanılabilir, transferi yapılabilir.

Düğüm, bilgisayar sistemlerindeki ağların birbirleri ile ve başka birimler ile iletişim kurma yetisi bulunan, sunucu bilgisayar ya da istemci bilgisayar gibi elektronik birimlerdir. Ağ kuramına göre düğüm, diğer düğümler ile arasında farklı dallara ayrılabilen ve kesişen çizgilerle ya da noktalarla ifade edilir. Tüm işlemler kriptografi yani şifreleme yöntemi ile düğümler tarafından teyit edilir.

Ethereum nedir?

Ethereum ya da kısa adı ile ETH, Bitcoin’den sonra en sık tercih edilen kripto para birimidir. Ancak Ethereum sadece bir sanal para türü değildir aynı zamanda bir blok zinciridir. Bitcoin ve Ethereum farkı da bu noktada belirginleşir. İki kripto türünün belli başlı farkları ve benzerlikleri şunlardır:

Bitcoin, tarafların arasındaki Bitcoin aktarımını blockchain üzerinden en güvenli şekilde yapmayı sağlar. EThereum ise taraflar arasındaki aktarımı mümkün kılar aynı zamanda da geliştirmiş olduğu akıllı kontrat teknolojisi aracılığı ile iki taraf arasında daha önceden belirlenmiş koşullar sağlandığı zaman aktarım yapılmasını mümkün kılar.

Bitcoin’de ve Ethereum’da yapılan aktarımlar madenciler tarafından işlem kanıtı (Proof of work) ile onaylanır.

Gönderim amacı ile ödenen tutar Bitcoin’de gönderen kişinin inisiyatifindedir. Eğer bir işlem hızlıca gerçekleşsin isteniyorsa bunu isteyen taraf gönderim için ücreti arttırarak işlemi onaylayacak madencilerin dikkatini çekmeyi başarmalıdır. Ethereum’da Ethereum 2.0 ile işlem onayı verenler ya da madenciler her blok için 3 Ether kadar bir ödül alır. Ancak Bitcoin’de olduğu gibi bloktan sonra bu ödül yarıya inmez.

Bitcoin’de blockchain’e bir blok ekleme süresi on dakikadır. Ethereum için ise blok oluşturma süresi on ya da on beş saniye kadardır.

Ethereum güvenilir mi?

Bitcoin, en güvenli olduğu kabul edilen sanal para türüdür. Ancak Ethereum da yalnızca bir sanal para olarak bakıldığında son derece güvenli görülür. İşlemlerin takip edilmemesi ya da işlem yapılan platformların iflas etme olasılığı bulunduğu için tüm sanal paralar için geçerli olan risk Ethereum ve Bitcoin için de geçerlidir. Ethereum kripto türünden de bağımsız bir şekilde bütün sanal paralar bir birim olduğu için güvenli kabul edilmiştir. Bitcoin işlemleri ya da bakiyeleri herkes tarafından görüntülenebilir olduğu halde kullanıcının kimlik bilgileri gizli tutulur. Bir satın alma ya da başka durumlarda açıklanmış olan isimler dışında yalnızca işlem adresleri görülebilir.







