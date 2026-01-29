FİNANS

Blackrock'tan sonra şimdi de Norveç Varlık Fonu harekete geçti! Borsa İstanbul'da yatırım yaptığı şirket sayısını artırdı

Norveç Varık Fonu, 2025 yıl sonu rakamlarına göre fonun Borsa İstanbul'da yatırım yaptığı hisse sayısı 44'ten 79'a çıktı. Fonun yeni yatırım yaptığı 35 şirketle birlikte hisselerin toplam portföy büyüklüğü ise 1.4 milyar dolardan 1.8 milyar dolara çıktı. Öte yandan geçen gün BlackRock'ın en başarılı fonlarından biri, enflasyondaki yavaşlama ve cazip çarpanlar sayesinde Türkiye'yi portföyünün yüzde 10'una taşıyarak en büyük üçüncü yatırım durağı haline getirmişti.

Melih Kadir Yılmaz

Borsa İstanbul art arda rekorlar kırarken, bir olumlu haber de Norveç Varlık Fonu'ndan geldi. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'ye yatırım yapmaya başlayan dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu'nun, 2025 yıl sonu raporuna göre yatırım yapılan Türk hisse senedi sayısı 44'ten 79'a ulaştı.

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre; Norveç Varlık Fonu'nun en fazla yatırım yaptığı hisseler Aselsan ile Bim oldu. Fonun 2024 sonunda Aselsan'daki payı 81 milyon dolarken bu hisse geçen yıl yüzde 300'ü aşkın yükselince 2025 sonunda rakam 149 milyon dolara ulaştı. Fon Aselsan'ın yüzde yarımına sahip. Norveç Fonu'nun en çok yatırım yaptığı ikinci şirket 126 milyon dolar ile BİM. Bu şirketin yüzde 1.6'sına da Norveçli fon sahip oldu. Bu iki şirketi 123 milyon dolarla Akbank ve 119 milyon dolarla Koç Holding takip etti. Bankalardan Garanti, Yapı Kredi ve İş bankası de fonun ilgi gösterdiği hisseler.

Norveç fonunun yatırım yaptığı 34 şirketteki varlığı 10 milyon doların üstünde. Havacılık, demir çelik, sağlık, otomotiv ve perakende şirketleri de fon portföyünde dikkat çeken şirketler. Sahiplik oranına bakıldığında ise fon yüzde 3.46 ile en büyük paya MLP Sağlık'ta ulaştı. İş Yatırım'daki pay 2.85, Gen İlaç'ta 2.53, TAV Havalimanları'nda 2,45 Aksa'da 2.46'ya çıkmış durumda.

BLACROCK PORFÖYÜNÜN YÜZDE 10'UNU TAŞIMIŞTI

Öte yandan Bloomberg'in haberine göre, BlackRock'ın en başarılı fonlarından biri, enflasyondaki yavaşlama ve cazip çarpanlar sayesinde Türkiye'yi portföyünün yüzde 10'una taşıyarak en büyük üçüncü yatırım durağı haline getirmişti. Fon yöneticileri, Türk bankalarının küresel ölçekte ucuz kaldığını ve kredi notu görünümündeki iyileşmeyle birlikte Borsa İstanbul'un dolar bazında gelişmekte olan piyasaları geride bıraktığını vurguluyor.

UYARI: BU HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ İÇERMEMEKTEDİR

