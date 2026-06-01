Borsa günün ilk yarısında yükseldi (1 Haziran 2026)

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 164,51 puan ve yüzde 1,20 artışla 13.827,26 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 91 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,16, holding endeksi ise yüzde 0,93 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 3,01 ile spor, en fazla değer kaybeden yüzde 6,76 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, yapay zeka hisselerindeki rallinin jeopolitik riskleri dengelemesiyle haftanın ilk işlem gününde risk iştahı yüksek seyrediyor.

Yurt içinde de Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel piyasalardaki pozitif seyrin yanı sıra kurumsal tarafta gerçekleşen şirket anlaşmalarının desteğiyle günün ilk yarısını pozitif tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), inşaat harcamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 puanın direnç, 13.700 ve 13.600 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

