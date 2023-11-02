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Borsa İstanbul: 100.yy’da enflasyonla mücadelemiz

02.11.2023 09:52 | Son Güncelleme:
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Türkiye ekonomisi, enflasyonla mücadelede kararlı bir şekilde ilerlerken, bu durum finansal gelişmeleri etkilemeye devam ediyor. 13 Ekim'den bu yana ilk kez 400 baz puanın altına inerek 398,5 baz puanda dengeleyen Türkiye'nin CDS (Kredi Risk Primleri) durumu, atılan adımların etkisiyle olumlu bir seyir izliyor.

Borsa İstanbul: 100.yy’da enflasyonla mücadelemiz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçen hafta beklentilere uygun olarak politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 35'e çıkardı. Aynı zamanda, politika metninde kademeli sadeleşme stratejisinin devam edeceği sinyali verildi. Bu kararın ardından Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, TCMB, Türk lirasının bankacılık sistemindeki payını artırmaya yönelik adımların yanı sıra sadeleşme çerçevesinde ihracat kredileri ve firmaların krediye erişimine yönelik uygulama kolaylıkları getirdi.

Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yabancı yatırımcılarla yaptığı görüşmeler olumlu sinyaller vermeye devam ediyor. Türkiye'nin dış finansmana erişimi artarken, Şimşek, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, ekim ayı itibarıyla proje finansmanı amacıyla yaklaşık 7,1 milyar dolar dış finansman sağlandığını açıkladı.

Aynı zamanda, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından paylaşılan rapora göre Türkiye'nin 40 FATF standardının 39'u ile uyumlu olduğunu belirterek, kripto varlıklarla ilgili çalışmaların nihai aşamaya geldiğini ve gri listeden çıkma çabalarının devam ettiğini ifade etti.

https://www.tradingview.com/x/B34W7uvl/
Grafik TradingView’den

BIST endeks bugün yüzde -1’e kadar düştükten sonra alım fırsatı bulan yatırımcıların dahil olmasıyla yüzde 0.19 gibi ılımlı bir 7528 kapanışı gerçekleştirdi.

Süpertrend sat sinyali vermektedir. Bunun yanında 6700 ‘lerde yeşil fibonacci dilimi bazı yatırımcıların o seviyeleri bekleme ihtimalini de beraberinde getirmektedir. Çapraz sat sinyalleri yoğunlukta olduğundan bu hafta 8000 psikolojik direnci zor aşılabilir.

TradingView, piyasa araştırmalarını bir üst seviyeye taşımak için gelişmiş araçlar ve çeşitli veriler sunar. Bu platform, ayrıntılı sembol grafiklerinin yanı sıra ekonomik takvim grafikleri gibi daha kapsamlı verilere de kolayca ulaşmalarını sağlar. TradingView, kullanıcılarına herhangi bir ticaret stratejisine uygun hisse senedi takipçisi sunarak onlara yardımcı olmayı amaçlar.

Sonuç itibariyle, uzmanlar, enflasyonla mücadelede net bir tutum sergileyen Türkiye'nin ekonomi yönetiminin yabancı yatırımcılarla görüşmelerinin Türkiye'ye ilişkin risk algısını olumlu yönde etkilediğini belirtiyorlar. Bu durumun CDS puanlarındaki hareketlerde gözlemlendiğini ifade ediyorlar.

İsrail’in Filistine zulmü devam ettiği ve savaşın daha geniş bölgelere yayılma riski bulunduğu bir dönemde, Türkiye'nin kredi risk primindeki düşüşün umut verici olduğunu söyleyen analistler, TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Enflasyon Raporu'ndaki yönlendirmelerinin yarın CDS puanı üzerinde etkili olabileceğini vurguluyorlar.

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