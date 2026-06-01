Borsa İstanbul açıldı 1 Haziran 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri 1 Haziran 2026 sabahında önemli artışlar kaydetti. BIST 30, 15.550,29 puanla %0,37 artarken, BIST 50, 12.181,44 puanla %0,42 yükseldi. BIST 100 ise 13.722,47 seviyesinde %0,44 oranında yükseliş gösterdi. Bu yükseliş, büyük ölçekli şirketlerin olumlu finansal performanslarından, yatırımcı güveninin artmasından ve ekonomik iyileşmelerden kaynaklandı. Yatırımcılar, piyasa gelişmelerini izlemeye devam ediyor.

BIST 30, 01 Haziran 2026 sabahında 15.550,29 seviyesinde işlem görüyor. Günlük bazda %0,37’lik bir artış kaydediyor. Bu yükseliş, endeksin büyük ölçekli şirketlerinin olumlu performansından kaynaklanıyor. Yatırımcılar, sanayi ve finans sektöründeki gelişmelere dikkat ediyor. BIST 30’un uzun vadeli trendini şekillendirecek faktörleri takip etmekte. Piyasalarda artan güven ile, BIST 30’un bu ivmeyi sürdürebileceği öngörülüyor.

BIST 50, 01 Haziran 2026 itibarıyla 12.181,44 puanla işlem görmekte. Günlük %0,42’lik bir artış gösteriyor. Bu yükseliş, endeksi oluşturan 50 büyük şirketin olumlu finansal sonuçlarından kaynaklı. Aynı zamanda yatırımcıların piyasa beklentilerindeki iyileşmeyi de yansıtıyor. Ekonomik büyüme ile global piyasalardaki iyileşmelere bağlı olarak, BIST 50’nin daha fazla yatırımcı çekmesi bekleniyor. Kısa vadeli dalgalanmalara rağmen, yatırımcıların uzun vadeli stratejilerine odaklanmalarının yarar sağlayacağı düşünülüyor.

BIST 100 endeksi, 01 Haziran 2026 sabahı itibarıyla 13.722,47 seviyesinde işlem görmekte. Günlük bazda %0,44 oranında bir yükseliş sergilemekte. Bu artış, Türkiye’nin ekonomik göstergelerinin olumlu izlenim vermesi ile gerçekleşti. Yurtdışındaki pozitif durum da bu durumu destekliyor. Yatırımcıların, teknoloji ve enerji sektörlerindeki şirketlere dair beklentileri, BIST 100’ün ivme kazanmasına katkı sağlıyor. Gelecek makroekonomik gelişmeler, BIST 100’ün yönünü belirleyecektir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
387.75
4.453.967.580,00
% 1.97
10:39
AKBNK
64.1
3.767.002.473,40
% 0.16
10:39
ASTOR
332.25
3.674.377.744,50
% 6.24
10:39
THYAO
298
2.549.479.773,75
% 0.42
10:39
ISCTR
13.23
1.960.755.340,39
% 0.68
10:39
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

