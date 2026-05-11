Borsa İstanbul açıldı 11 Mayıs 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri 11 Mayıs 2026'da düşüş gösterdi. BIST 30 endeksi 17.118,89 seviyesine geriledi, BIST 50 endeksi 13.381,14 puanda işlem görürken, BIST 100 endeksi ise 15.025,99 seviyesine düştü. Yatırımcılar, artan belirsizlik ve olumsuz ekonomik göstergeler nedeniyle dikkatli olmalı. Uzmanlar, piyasa trendlerini izlemeyi ve yüksek beta hisselerinden uzak durmayı öneriyor.

BIST 30 Analizi
11 Mayıs 2026'da BIST 30 endeksi, sabah saat 10:15 itibarıyla 17.118,89 seviyesine geriledi. Günlük değişim oranı % -0,51 oldu. Bu düşüş, piyasalardaki belirsizliklerin bir işareti olarak değerlendirilebilir. Yüksek performans gösteren firmaların hisse senetlerinde satış baskısı var. Analistler, önümüzdeki günlerde yerel ve küresel ekonomik verilere dikkat edilmesi gerektiğini belirtmektedir.

BIST 50 Analizi
BIST 50 endeksi, 11 Mayıs 2026'da saat 10:15 itibarıyla 13.381,14 puanda işlem görmekte. Günlük değişim % -0,44 olarak kaydedildi. Bu düşüş, piyasalardaki dalgalanmalardan kaynaklanıyor olabilir. Yatırımcılar, yüksek beta değeri taşıyan hisselerden uzak duruyor. Daha stabil şirketlere yönelmeleri bu durumu etkileyebilir. Uzmanlar, yatırımcıların piyasa trendlerini takip etmelerini öneriyor.

BIST 100 Analizi
BIST 100 endeksi, 11 Mayıs 2026 tarihinde saat 10:15'te 15.025,99 seviyesindeydi. Günlük değişim oranı ise % -0,24 olarak kaydedildi. Endekste görülen bu hafif gerileme, yatırımcıların dikkatini çeken olumsuz ekonomik göstergelerin sonucudur. Piyasa katılımcıları, yerel ve uluslararası enflasyon verilerini izliyor. Ekonomik reformlar ve şirket bilançolarının açıklanması, endeksin seyrini belirleyecek önemli faktörlerdir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
SASA
3.58
6.268.216.909,85
% 1.7
10:54
EREGL
43.16
4.303.358.520,54
% 4.6
10:54
ASTOR
335.5
3.609.873.838,00
% 2.91
10:54
KRDMD
44.38
2.502.098.103,90
% 9.53
10:54
SISE
52.4
2.098.873.331,65
% 1.16
10:54
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

