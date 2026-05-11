Borsa İstanbul açıldı 11 Mayıs 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Analizi

11 Mayıs 2026'da BIST 30 endeksi, sabah saat 10:15 itibarıyla 17.118,89 seviyesine geriledi. Günlük değişim oranı % -0,51 oldu. Bu düşüş, piyasalardaki belirsizliklerin bir işareti olarak değerlendirilebilir. Yüksek performans gösteren firmaların hisse senetlerinde satış baskısı var. Analistler, önümüzdeki günlerde yerel ve küresel ekonomik verilere dikkat edilmesi gerektiğini belirtmektedir.

BIST 50 Analizi

BIST 50 endeksi, 11 Mayıs 2026'da saat 10:15 itibarıyla 13.381,14 puanda işlem görmekte. Günlük değişim % -0,44 olarak kaydedildi. Bu düşüş, piyasalardaki dalgalanmalardan kaynaklanıyor olabilir. Yatırımcılar, yüksek beta değeri taşıyan hisselerden uzak duruyor. Daha stabil şirketlere yönelmeleri bu durumu etkileyebilir. Uzmanlar, yatırımcıların piyasa trendlerini takip etmelerini öneriyor.

BIST 100 Analizi

BIST 100 endeksi, 11 Mayıs 2026 tarihinde saat 10:15'te 15.025,99 seviyesindeydi. Günlük değişim oranı ise % -0,24 olarak kaydedildi. Endekste görülen bu hafif gerileme, yatırımcıların dikkatini çeken olumsuz ekonomik göstergelerin sonucudur. Piyasa katılımcıları, yerel ve uluslararası enflasyon verilerini izliyor. Ekonomik reformlar ve şirket bilançolarının açıklanması, endeksin seyrini belirleyecek önemli faktörlerdir.