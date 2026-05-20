Borsa İstanbul açıldı 20 Mayıs 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

20 Mayıs 2026 itibarıyla BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri bir düşüş yaşadı. BIST 30, 15.953,21 seviyesine gerilerken, BIST 50 de 12.468,82 seviyesinde işlem gördü. BIST 100 endeksi ise -0.15 düşüşle 14.009,02 seviyesini buldu. Yatırımcılar, piyasalardaki belirsizlik ve makroekonomik verileri analiz ederek endekslerin yönünü belirlemeye çalışıyor.

BIST 30: 15.953,21 (-0.25%) - 20 Mayıs 2026, 10:15

20 Mayıs 2026 itibarıyla BIST 30, 15.953,21 seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim oranı -0.25 olarak kaydedildi. Bu durum, endeksin piyasa koşullarına tepki verdiğini gösteriyor. Yatırımcılar, önemli gelişmeleri dikkatle takip ediyor. Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve yerel ekonomik veriler, BIST 30 üzerinde baskı oluşturuyor. Önümüzdeki günlerde yatırımcılar, endeksin yönünü ve destek seviyelerini merakla izleyecek.

BIST 50: 12.468,82 (-0.2%) - 20 Mayıs 2026, 10:15

BIST 50 endeksi, 20 Mayıs 2026 tarihinde 12.468,82 seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişim ise -0.2 olarak gerçekleşti. Bu hafif düşüş, piyasadaki dalgalanmaları yansıtıyor. Makroekonomik veriler, BIST 50'nin yönünü belirlemede kritik rol oynuyor. Yatırımcıların, endeksin performansını etkileyen faktörleri analiz etmesi önemli.

BIST 100: 14.009,02 (-0.15%) - 20 Mayıs 2026, 10:15

BIST 100 endeksi, 20 Mayıs 2026 itibarıyla 14.009,02 seviyesinde işlem görmekte. Günlük değişim oranı -0.15 olarak ölçüldü. Piyasalardaki belirsizlikler ve ekonomik verilerin analizi, yatırımcılar için önemli bir yol haritası sunuyor. Önümüzdeki günlerde, yatırımcılar BIST 100'ün destek ve direnç noktalarına odaklanacak.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASTOR
333.5
4.766.304.912,00
% 6.55
10:44
SASA
2.77
2.050.232.379,74
% 2.21
10:44
ASELS
394
1.912.183.193,75
% -1.99
10:44
AKBNK
69.4
1.746.640.504,45
% -1
10:44
ISCTR
13.76
1.348.403.163,62
% 0.29
10:44
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

