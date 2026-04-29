FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul'da artış 29 Nisan 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

29 Nisan 2026'da BIST 30 endeksi 16.593,83 seviyesine çıkarak günlük %0,75'lik artış göstermiştir. Bu olumlu yükseliş, Türkiye ekonomisindeki iyileşme belirtileri ve şirket bilançolarındaki pozitif sonuçlardan kaynaklanmaktadır. Benzer şekilde, BIST 50 endeksi %0,71 artarak 12.952,33 seviyesine ulaşmışken, BIST 100 endeksi de %0,64'lük yükselişle 14.421,65 seviyesine ulaşmıştır. Küresel piyasalardaki iyimser hava, yerli yatırımcıları desteklemektedir.

BIST 30 Analizi
29 Nisan 2026 tarihi itibarıyla saat 10:15'te BIST 30 endeksi 16.593,83 seviyesinden işlem görmektedir. Günlük bazda %0,75'lik artış kaydedilmiştir. Bu durum, yatırımcılar arasında olumlu bir hava yaratmıştır. Yükselişin arkasında Türkiye ekonomisindeki iyileşme işaretleri yer almaktadır. Şirket bilançolarındaki olumlu sonuçlar da önemli bir etkendir. Ayrıca, küresel piyasalarda yaşanan pozitif hava, yerli piyasalara da yansımaktadır. Bu durum, destekleyici faktörlerden biri olarak değerlendirilmektedir.

BIST 50 Analizi
BIST 50 endeksi, 29 Nisan 2026 tarihi itibarıyla saat 10:15'te 12.952,33 seviyesine ulaşmıştır. Günlük %0,71'lik bir artış göstermektedir. Bu yükseliş, endeks içindeki büyük ölçekli şirketlerin performansından kaynaklanmaktadır. Yatırımcılar, son dönemlerde artan ticaret hacmini dikkate almaktadır. Olumlu ekonomik verilerle birlikte, BIST 50'deki şirketlere olan ilgi artmıştır. Bu durum, endeksin sürdürülebilir büyüme gösterebileceğini ortaya koymaktadır.

BIST 100 Analizi
29 Nisan 2026 tarihi itibarıyla saat 10:15'te BIST 100 endeksi 14.421,65 seviyesinden işlem görmektedir. Günlük %0,64'lük bir artış sergilemektedir. Endeksin performansı, genel piyasa eğilimleriyle ilişkilidir. Özellikle bankacılık ve sanayi sektöründeki büyük şirketlerin olumlu faaliyetleri etkili olmuştur. Yatırımcılar, Türkiye'nin makroekonomik verilerindeki iyileşmeyi gözlemlemektedir. Küresel ekonomik konjonktürün etkisi, BIST 100'deki pozitif ivmeyi desteklemektedir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
431.75
6.031.484.262,75
% 4.16
10:54
SASA
3.22
4.244.896.042,34
% 1.9
10:54
ASTOR
256.75
3.463.809.813,25
% 0.79
10:54
EREGL
33.96
2.331.105.501,88
% 2.97
10:54
THYAO
316.25
1.797.747.515,00
% 0.16
10:54
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.