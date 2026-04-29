Borsa İstanbul'da artış 29 Nisan 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Analizi

29 Nisan 2026 tarihi itibarıyla saat 10:15'te BIST 30 endeksi 16.593,83 seviyesinden işlem görmektedir. Günlük bazda %0,75'lik artış kaydedilmiştir. Bu durum, yatırımcılar arasında olumlu bir hava yaratmıştır. Yükselişin arkasında Türkiye ekonomisindeki iyileşme işaretleri yer almaktadır. Şirket bilançolarındaki olumlu sonuçlar da önemli bir etkendir. Ayrıca, küresel piyasalarda yaşanan pozitif hava, yerli piyasalara da yansımaktadır. Bu durum, destekleyici faktörlerden biri olarak değerlendirilmektedir.

BIST 50 Analizi

BIST 50 endeksi, 29 Nisan 2026 tarihi itibarıyla saat 10:15'te 12.952,33 seviyesine ulaşmıştır. Günlük %0,71'lik bir artış göstermektedir. Bu yükseliş, endeks içindeki büyük ölçekli şirketlerin performansından kaynaklanmaktadır. Yatırımcılar, son dönemlerde artan ticaret hacmini dikkate almaktadır. Olumlu ekonomik verilerle birlikte, BIST 50'deki şirketlere olan ilgi artmıştır. Bu durum, endeksin sürdürülebilir büyüme gösterebileceğini ortaya koymaktadır.

BIST 100 Analizi

29 Nisan 2026 tarihi itibarıyla saat 10:15'te BIST 100 endeksi 14.421,65 seviyesinden işlem görmektedir. Günlük %0,64'lük bir artış sergilemektedir. Endeksin performansı, genel piyasa eğilimleriyle ilişkilidir. Özellikle bankacılık ve sanayi sektöründeki büyük şirketlerin olumlu faaliyetleri etkili olmuştur. Yatırımcılar, Türkiye'nin makroekonomik verilerindeki iyileşmeyi gözlemlemektedir. Küresel ekonomik konjonktürün etkisi, BIST 100'deki pozitif ivmeyi desteklemektedir.