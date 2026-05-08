Borsa İstanbul açıldı 8 Mayıs 2026: BIST 100'de yeni gelişmeler

BIST 30 Analizi

08 Mayıs 2026 tarihinde BIST 30 endeksi, saat 10:15 itibarıyla 17.184,86 seviyesindeydi. Günlük değişim oranı -0.07 olarak kaydedilmiştir. Bu hafif düşüş, yatırımcılar arasında belirsizlik yaratan global ekonomik verilerin etkisini gösteriyor. Büyük piyasa oyuncularının hisse senetleri üzerindeki baskısı endeksi etkilemiştir. Bu durum, yatırımcıların dikkatli olmalarını vurgulamaktadır.

BIST 50 Analizi

BIST 50 endeksi, 08 Mayıs 2026 tarihinde saat 10:15’te 13.434,07 seviyesine geriledi. Günlük değişim oranı -0.06 olarak belirlenmiştir. Bu durum, piyasa havasının zayıfladığına işaret ediyor. Yüksek volatilite ve olumsuz makroekonomik göstergeler, yatırımcıları temkinli olmaya yönlendiriyor. Böylece, BIST 50'deki büyük ve orta ölçekli şirketlerin performansı, yatırımcı kararlarında önemli bir rol oynuyor.

BIST 100 Analizi

BIST 100 endeksi, 08 Mayıs 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla 15.033,18 seviyesinde işlem görmekteydi. Günlük değişim oranı -0.05 olarak kaydedilmiştir. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve yerel ekonomik faktörler, BIST 100 üzerinde baskı yaratmaktadır. Uzmanlar, yatırımcıların piyasa trendlerini dikkatle izlemelerini öneriyor. Olası yatırım fırsatlarını değerlendirmek de önem taşıyor. Endeksin mevcut seviyelerde kalması, yatırımcıların risk iştahını etkileyecek bir faktör olarak öne çıkmaktadır.