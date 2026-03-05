FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 05 Mart Perşembe 2026 BIST Yorumları

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, gün içerisinde kaydettikleri artışlarla yatırımcıların ilgisini çekiyor. BIST 30, %1,08 artışla 14.875,22 puana ulaştı. BIST 50 ise %1,05 artarak 11.727,62 puana çıktı. BIST 100 endeksi, %0,92 artışla 13.062,57 puanda işlem görüyor. Ekonomik durum, şirketlerin performansı ve global gelişmeler, bu artışların ardındaki önemli etkenler arasında yer alıyor.

BIST 30 Analizi

BIST 30, 14.875,22 puan seviyesinde işlem görmekte. Gün içerisindeki artış oranı %1,08'dir. Yükseliş, piyasa dinamiklerinde olumlu değişiklikler olduğunu gösteriyor. Yatırımcıların güven duyması, bu artışın bir göstergesi. Şirket performansları, makroekonomik gelişmeler ve sektörel verimlilik artışları, bu yükselişte önemli etkenlerdir. Önümüzdeki günlerdeki ekonomik veriler belirleyici olacaktır. Global piyasaların durumu da BIST 30’un yönünü etkileyebilir.

BIST 50 Analizi

BIST 50 endeksi, 11.727,62 puan seviyesine ulaştı. Bu seviye, %1,05 oranında bir artış anlamına geliyor. Yatırımcıların bu bilgileri dikkate alarak hareket etmesi önem taşımaktadır.

BIST 100 Analizi

BIST 100 endeksi, 13.062,57 puan seviyesinde işlem görmekte. Gün içerisindeki artış oranı %0,92’dir. Ekonomi yönetimi ve global koşullar, BIST 100 üzerinde etkili olmaktadır. Yatırımcıların bu endekse olan ilgisini şekillendirebilir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
293.75
2.170.196.338,75
% 2.09
10:22
ASELS
337
1.620.157.346,50
% 1.2
10:22
TUPRS
238.3
1.536.993.632,70
% 3.16
10:22
YKBNK
37.98
1.413.792.637,78
% 3.15
10:22
AKBNK
80.65
1.080.697.595,35
% 2.8
10:22
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
