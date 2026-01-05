Borsa İstanbul Özeti 05 Ocak Pazartesi 2026 BIST Yorumları

BIST 30: Anti Düşüş Eğilimleri ve Öne Çıkan Hisseler

05 Ocak 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla BIST 30 endeksi 12.572,54 puan seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim %0,47’dir. Bu performans, yatırımcıların piyasa trendine güven duymaya başladığını göstermektedir. Son günlerde büyüme potansiyeli yüksek sektörler ön plana çıkmaktadır. BIST 30’un yükselişi, ulusal ve uluslararası piyasalardaki olumlu gelişmelerle paralel ilerlemektedir.

BIST 50: Dengeli Büyüme ve Sektörel Performanslar

BIST 50, 05 Ocak 2026 tarihinde saat 10:15'te 10.031,31 puana ulaşarak %0,45 oranında günlük değişim göstermiştir. Bu durum, yatırımcıların orta ölçekli şirketlere ilgisinin arttığını göstermektedir. Piyasalarda dengeli bir büyüme trendinin hakim olduğu söylenebilir. BIST 50, özellikle hizmet ve sanayi sektöründeki hisselerle etkileyici bir seyir izlemektedir. Ekonomik büyüme ve istihdam verilerindeki olumlu gelişmeler, BIST 50 için umut verici sinyaller taşımaktadır.

BIST 100: Geniş Kapsam ve Yatırımcı Beklentileri

05 Ocak 2026 tarihinde saat 10:15’te BIST 100 endeksi 11.547,72 puana ulaşarak %0,43'lük bir günlük değişim göstermiştir. Bu durum, piyasanın güçlü bir momentum yakaladığını işaret etmektedir. BIST 100, çeşitli sektörlerden oluşan geniş bir yelpazeye sahiptir. Özellikle enerji ve teknoloji hisseleri, yatırımcıların yoğun ilgisini çekmektedir. Piyasa dinamiklerindeki olumlu gelişmeler, BIST 100'ün gelecekteki performansı için umut vermektedir.