Borsa İstanbul Özeti 05 Ocak Pazartesi 2026 BIST Yorumları

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri 05 Ocak 2026 tarihinde pozitif bir performans sergiledi. BIST 30 endeksi 12.572,54 puanda günlük %0,47 değişim gösterdi. BIST 50, 10.031,31 puanda %0,45, BIST 100 ise 11.547,72 puanda %0,43'lük bir artış kaydetti. Yatırımcıların piyasalara güveni artarken, özellikle enerji ve teknoloji hisseleri öne çıkıyor. Sektörel büyüme, piyasaların geleceği için umut verici bir sinyal sağlıyor.

Cansu Akalp

BIST 30: Anti Düşüş Eğilimleri ve Öne Çıkan Hisseler

05 Ocak 2026 tarihinde saat 10:15 itibarıyla BIST 30 endeksi 12.572,54 puan seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim %0,47’dir. Bu performans, yatırımcıların piyasa trendine güven duymaya başladığını göstermektedir. Son günlerde büyüme potansiyeli yüksek sektörler ön plana çıkmaktadır. BIST 30’un yükselişi, ulusal ve uluslararası piyasalardaki olumlu gelişmelerle paralel ilerlemektedir.

BIST 50: Dengeli Büyüme ve Sektörel Performanslar

BIST 50, 05 Ocak 2026 tarihinde saat 10:15'te 10.031,31 puana ulaşarak %0,45 oranında günlük değişim göstermiştir. Bu durum, yatırımcıların orta ölçekli şirketlere ilgisinin arttığını göstermektedir. Piyasalarda dengeli bir büyüme trendinin hakim olduğu söylenebilir. BIST 50, özellikle hizmet ve sanayi sektöründeki hisselerle etkileyici bir seyir izlemektedir. Ekonomik büyüme ve istihdam verilerindeki olumlu gelişmeler, BIST 50 için umut verici sinyaller taşımaktadır.

BIST 100: Geniş Kapsam ve Yatırımcı Beklentileri

05 Ocak 2026 tarihinde saat 10:15’te BIST 100 endeksi 11.547,72 puana ulaşarak %0,43'lük bir günlük değişim göstermiştir. Bu durum, piyasanın güçlü bir momentum yakaladığını işaret etmektedir. BIST 100, çeşitli sektörlerden oluşan geniş bir yelpazeye sahiptir. Özellikle enerji ve teknoloji hisseleri, yatırımcıların yoğun ilgisini çekmektedir. Piyasa dinamiklerindeki olumlu gelişmeler, BIST 100'ün gelecekteki performansı için umut vermektedir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ISCTR
14.4
3.210.500.137,04
% 0.14
11:05
THYAO
275
2.659.146.179,75
% 0.27
11:05
TEHOL
29.06
2.560.228.570,74
% 2.47
11:05
ASELS
236.3
2.539.869.628,70
% 2.65
11:05
AKBNK
73.05
2.465.068.101,40
% -0.61
11:05
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.