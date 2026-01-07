FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 07 Ocak Çarşamba 2026 BIST Yorumları

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri 07 Ocak 2026 itibarıyla dikkat çekici seviyelere ulaştı. BIST 30 endeksi 13.172,46, BIST 50 endeksi 10.479,03 ve BIST 100 endeksi 12.079,64 seviyesinde işlem görüyor. Yatırımcıların güvenini artıran bu yükseliş, şirketlerin performanslarıyla ve olumlu ekonomik verilerle destekleniyor. Ancak piyasalardaki dalgalanmalar, yatırımcıların endeks hareketlerine olan dikkati artırıyor.

Cansu Akalp

BIST 30 endeksi, 07 Ocak 2026 itibarıyla 13.172,46 seviyesine ulaştı. Günlük değişimi %0,45 olarak belirlendi. Yatırımcıların güvenini artıran bir görünüm sunuyor. Bu yükseliş, büyük şirketlerin hisselerindeki olumlu performansla destekleniyor. BIST 30, genel ekonomik görünüm ve yatırımcı beklentilerine bağlı olarak yön bulmaya devam ediyor. Ancak piyasalardaki dalgalanmaların etkisi hissediliyor.

BIST 50 endeksi, 07 Ocak 2026 tarihinde 10.479,03 seviyesine ulaştı. Günlük artış oranı %0,41 olarak kaydedildi. Bu yükseliş, iç piyasalardaki olumlu gelişmelerle destekleniyor. Ayrıca dış kaynaklardan gelen haberler de etkili oldu. BIST 50, yatırımcılar için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. Bu artış, birçok sektördeki hisselerin performansıyla ilişkilendiriliyor. Yatırımcıların dikkati, endeksin gelecekteki hareketlerine odaklanıyor.

BIST 100 endeksi, 07 Ocak 2026'da 12.079,64 seviyesine ulaştı. Günlük değişim %0,46 olarak kaydedildi. İstikrarlı bir seyir izleyen endeks, ekonomik verilerin açıklanmasıyla destekleniyor. Şirket bilançolarındaki olumlu sonuçlar da etkili oldu. BIST 100, geniş yatırımcı tabanıyla Türkiye'nin ekonomik görünümünü yansıtıyor. Yatırımcıların piyasa koşullarını dikkatle takip etmeleri önem taşıyor. Olası dalgalanmalar üzerinde durulması gerekiyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
290
4.663.219.467,25
% 0.52
11:05
ASELS
258.75
3.909.468.132,25
% 0.68
11:05
TEHOL
22.04
3.830.165.057,70
% -4.17
11:05
ALTINS1
114.92
3.508.636.804,21
% 2.98
11:05
ISCTR
14.53
2.542.385.231,92
% -0.75
11:05
