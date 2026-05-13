FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Borsa İstanbul Özeti 13 Mayıs Çarşamba 2026 BIST Yorumları

13 Mayıs 2026'da BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. BIST 30, günü %0,4 artışla kapatarak 16.879,86 puana ulaştı. BIST 50, %0,41 değer kazanarak 13.221,07 puan seviyesine yükseldi. BIST 100 endeksi ise %0,45 artış göstererek 14.846,74 puanı gördü. Bu olumlu trend, likidite koşullarının iyileşmesi ve ekonomik büyüme beklentilerinin artmasından kaynaklanıyor.

Borsa İstanbul Özeti 13 Mayıs Çarşamba 2026 BIST Yorumları
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

BIST 30 Değerlendirmesi
13 Mayıs 2026 tarihinde BIST 30 endeksi, 10:15 saatinde 16.879,86 puana ulaştı. Endeks, gün başından itibaren %0,4 değer kazandı. Bu endeks, Türk hisse senedi piyasasında önde gelen 30 şirketin performansını yansıtmaktadır. Yatırımcılar arasında güçlü bir güven ortamı yaratmaktadır. Olumlu bir görünüm sergilemektedir. Likidite koşullarının iyileşmesi önemlidir. Ekonomik büyüme beklentilerinin artması da BIST 30'un yükselişinde etkili olmuştur.

BIST 50 Analizi
BIST 50 endeksi, 13 Mayıs 2026'da 10:15 itibarıyla 13.221,07 puan seviyesini gördü. Günlük değişimde %0,41 oranında bir artış kaydedildi. Bu durum, borsa genelindeki olumlu havayı yansıtmaktadır. Yatırımcılar yüksek getirili hisselere yönelmektedir. Endeks, geniş bir sektör yelpazesini kapsamaktadır. Piyasalardaki dalgalanmalara karşı daha dengeli bir duruş sergilemektedir. Bu nedenle yatırımcıların dikkatini çekmeyi başarmaktadır.

BIST 100 Güncel Durumu
13 Mayıs 2026 saat 10:15'te BIST 100 endeksi, 14.846,74 puan ile %0,45 oranında bir artış gösterdi. Bu endeks, Türkiye'nin borsa tarihinde en geniş katılımlı endekslerden biridir. Hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için önem taşımaktadır. Ekonomik verilerdeki iyileşme dikkat çekicidir. Şirket kârlarının artışı ise BIST 100'ün yükselişinde etkili olmaktadır. Yatırımcılar, endeksin seyrini dikkatle takip etmektedir. Stratejilerini belirlemeye devam etmektedir.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Avrupa borsaları pozitif seyrediyorAvrupa borsaları pozitif seyrediyor
Bakan Uraloğlu duyurdu: Trenlerde ek kapasite artışıBakan Uraloğlu duyurdu: Trenlerde ek kapasite artışı

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
RGYAS
179.8
9.349.888.853,60
% -0.06
11:29
SASA
3.09
6.222.586.719,01
% -4.33
11:29
ASTOR
312.5
5.648.528.607,50
% -6.23
11:29
PEKGY
16.84
4.045.806.509,53
% -9.99
11:29
THYAO
306.75
3.153.614.160,00
% 0.33
11:29
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Herkesi şaşırttı! 2 aydır tuvalette yaşayan firari yakalandı

Herkesi şaşırttı! 2 aydır tuvalette yaşayan firari yakalandı

ABD duyurdu! İran hepsini Pakistan'a gönderdi: Doğrulama geldi

ABD duyurdu! İran hepsini Pakistan'a gönderdi: Doğrulama geldi

Gece yarısı dehşet: Torreira'ya yumruklu saldırı: Saldırgan takside yakalandı

Gece yarısı dehşet: Torreira'ya yumruklu saldırı: Saldırgan takside yakalandı

Tepkiler hızla büyüdü! Hemen yayından kaldırıldı

Tepkiler hızla büyüdü! Hemen yayından kaldırıldı

ŞOK'a kule tipi vantilatörler geliyor! 13 Mayıs 2026 ŞOK aktüel kataloğu

ŞOK'a kule tipi vantilatörler geliyor! 13 Mayıs 2026 ŞOK aktüel kataloğu

Piyasaların gözü bu haberde! Önü açıldı, üyeliği onaylandı

Piyasaların gözü bu haberde! Önü açıldı, üyeliği onaylandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.