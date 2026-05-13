Borsa İstanbul Özeti 13 Mayıs Çarşamba 2026 BIST Yorumları

BIST 30 Değerlendirmesi

13 Mayıs 2026 tarihinde BIST 30 endeksi, 10:15 saatinde 16.879,86 puana ulaştı. Endeks, gün başından itibaren %0,4 değer kazandı. Bu endeks, Türk hisse senedi piyasasında önde gelen 30 şirketin performansını yansıtmaktadır. Yatırımcılar arasında güçlü bir güven ortamı yaratmaktadır. Olumlu bir görünüm sergilemektedir. Likidite koşullarının iyileşmesi önemlidir. Ekonomik büyüme beklentilerinin artması da BIST 30'un yükselişinde etkili olmuştur.

BIST 50 Analizi

BIST 50 endeksi, 13 Mayıs 2026'da 10:15 itibarıyla 13.221,07 puan seviyesini gördü. Günlük değişimde %0,41 oranında bir artış kaydedildi. Bu durum, borsa genelindeki olumlu havayı yansıtmaktadır. Yatırımcılar yüksek getirili hisselere yönelmektedir. Endeks, geniş bir sektör yelpazesini kapsamaktadır. Piyasalardaki dalgalanmalara karşı daha dengeli bir duruş sergilemektedir. Bu nedenle yatırımcıların dikkatini çekmeyi başarmaktadır.

BIST 100 Güncel Durumu

13 Mayıs 2026 saat 10:15'te BIST 100 endeksi, 14.846,74 puan ile %0,45 oranında bir artış gösterdi. Bu endeks, Türkiye'nin borsa tarihinde en geniş katılımlı endekslerden biridir. Hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için önem taşımaktadır. Ekonomik verilerdeki iyileşme dikkat çekicidir. Şirket kârlarının artışı ise BIST 100'ün yükselişinde etkili olmaktadır. Yatırımcılar, endeksin seyrini dikkatle takip etmektedir. Stratejilerini belirlemeye devam etmektedir.