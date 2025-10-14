Borsa İstanbul Özeti 14 Ekim Salı 2025 BIST Yorumları

BIST 30 Analizi

14 Ekim 2025 tarihinde BIST 30 endeksi 11.515,33 puan seviyesinde işlem görmekte. Günlük değişimi %0,06 olarak kaydedildi. Bu hafif artış, yatırımcı güvenini artıran makroekonomik verilerle destekleniyor. Ayrıca, şirketlerin kar açıklamaları ve sektörel gelişmeler de etkili. Endeksin stabilize bir seyir izlemesi, piyasa katılımcıları arasında olumlu bir hava yaratmakta. Bu durum, yatırım kararlarını olumlu yönde etkiliyor.

BIST 50 Analizi

BIST 50 endeksi, 14 Ekim 2025'te 9.156,75 puan seviyesinde bulunuyor. Günlük değişim oranı %0,11 olarak belirlendi. Bu artış, yatırımcıların güvenli liman arayışında olduğunu gösteriyor. Özellikle büyük hisselere olan talep artmış durumda. BIST 50'nin performansı, ekonomik büyüme beklentileri ile destekleniyor. Sanayi sektöründeki olumlu gelişmeler, yatırımcı ilgisini artırmakta.

BIST 100 Analizi

BIST 100 endeksi, 14 Ekim 2025 tarihinde 10.567,66 puan seviyesinde işlem görmekte. Günlük değişimi %0,11 olarak gerçekleşiyor. Bu durum, piyasanın genel sağlık durumunu göstermekte. Yatırımcılar orta ve uzun vadede pozitif beklentiler içinde. Özellikle büyük ölçekli şirketlerin performansı, endeksin yukarı yönde seyir etmesine katkı sağlıyor. Tüm bu gelişmeler, BIST 100'ün daha geniş bir yatırımcı kitlesine hitap etmesine yardımcı oluyor.

