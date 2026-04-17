Borsa İstanbul Özeti 17 Nisan Cuma 2026 BIST Yorumları

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri, 17 Nisan 2026'da yatırımcıların dikkatini çekiyor. BIST 30, 16.306,20 seviyesinde %0,18'lik bir değişim gösterdi. BIST 50 ise 12.784,30 ile %0,18 artış kaydetti. BIST 100, 14.235,63 seviyesinde %0,24'lük bir günlük değişim ile dikkat çekiyor. Bu endekslerin performansı, ekonomik güvenin yeniden tesis edildiğini ve piyasa beklentilerinin olumlu olduğunu ortaya koyuyor. Yatırımcılar gelişmeleri izliyor.

Borsa İstanbul Özeti 17 Nisan Cuma 2026 BIST Yorumları
Rümeysa Ezgi Sivritepe

BIST 30 Analizi
17 Nisan 2026 tarihi itibarıyla BIST 30 endeksi, 10:15 saatinde 16.306,20 seviyesinden işlem görmektedir. Bugünkü günlük değişimi %0,18 olarak kaydedilmiştir. BIST 30, Türkiye’nin en büyük ve en likit 30 şirketinin hisse senetlerini içermektedir. Bu endeks, genel ekonomik durum ile piyasa trendlerinin önemli bir göstergesidir. Bugünkü yükseliş, yatırımcıların piyasa beklentilerinin olumlu olduğunu gösteriyor. Genel ekonomik verilerin de istikrar kazandığı anlaşılmaktadır.

BIST 50 Analizi
BIST 50 endeksi, 17 Nisan 2026 sabah saatlerinde 10:15 itibarıyla 12.784,30 seviyesine ulaşmıştır. BIST 50, Türkiye’nin en büyük 50 şirketinin hisse senetlerini barındırmaktadır. Bu nedenle, ekonomik aktivitenin ve piyasa performansının önemli bir ibresi olarak öne çıkmaktadır. Bugünkü %0,18’lik günlük değişim, yatırımcı güveninin sürdüğünü ortaya koymaktadır. Yatırımcılar, BIST 50’deki bu hafif artışı dikkatle izlemektedir. Uzun vadeli bir yükseliş trendinin habercisi olabileceği düşünülmektedir.

BIST 100 Analizi
BIST 100 endeksi, 17 Nisan 2026 tarihinde 10:15 itibarıyla 14.235,63 seviyesinde işlem görmektedir. Günlük değişim oranı ise %0,24 olarak belirlenmiştir. BIST 100, Türkiye’nin en büyük 100 şirketini temsil eden bir endekstir. Piyasa dinamiklerini anlamak için kritik bir göstergedir. Bugünkü performans, piyasanın genel sağlık durumunu iyileştirmektedir. Ekonomik güvenin yeniden tesis edildiği yönünde sinyaller verilmektedir. Yatırımcılar, pozitif makroekonomik verilerin ve sektörel büyümenin bu durumu desteklediğini düşünmektedirler.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
SASA
3.1
3.254.255.256,56
% 1.31
10:18
THYAO
319.5
1.481.993.645,00
% 0.71
10:18
KONTR
12.31
1.476.320.581,62
% 3.19
10:18
TEHOL
23.4
858.370.623,42
% 4
10:18
AKBNK
77.45
787.457.138,00
% -0.83
10:18
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

