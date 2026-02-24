FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 24 Şubat Salı 2026 BIST Yorumları

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endeksleri 24 Şubat 2026 tarihinde çeşitli puan seviyelerinde işlem görmektedir. BIST 30 endeksi 15.700,69 puanla -0.04, BIST 50 endeksi 12.441,62 puanla -0.04 ve BIST 100 endeksi 14.006,88 puanla -0.39 değişim oranına sahiptir. Yatırımcılar, piyasa belirsizlikleri ve makro ekonomik verileri takip ederek stratejilerini güncellemeli, sektörel hareketleri dikkate almalıdır.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

BIST 30 Analizi
24 Şubat 2026 itibarıyla BIST 30 endeksi, sabah saat 10:15'te 15.700,69 puandan işlem görmektedir. Günlük değişim oranı ise -0.04 olarak belirlenmiştir. Bu hafif gerileme, yatırımcılar arasında belirsizlik yaratmaktadır. Genel piyasa dinamikleri, dalgalanmaların bir yansımasıdır. Yatırımcılar, makro ekonomik verileri takip etmelidir. Küresel piyasalardaki gelişmeler de göz önünde bulundurulmalıdır. Bu şekilde, BIST 30'un gelecekteki yönü hakkında daha sağlıklı tahminlerde bulunabilirler.

BIST 50 Durumu
BIST 50 endeksi, 24 Şubat 2026 tarihinde sabah saat 10:15 itibarıyla 12.441,62 puandan işlem görmektedir. Günlük değişim oranı da -0.04 olarak kaydedilmiştir. Bu durum, endeksin genel performansında minimal bir gerileme olduğunu gösteriyor. Yatırımcılar, BIST 50'nin bileşenleri arasında yer alan büyük ölçekli şirketlerin performansını dikkate almalıdır. Sektör bazındaki hareketler, ekonomik gelişmeler üzerinde etkilidir. Bu nedenle, yatırım stratejileri gözden geçirilmeli ve dikkatle izlenmelidir.

BIST 100 Görünümü
BIST 100 endeksi, 24 Şubat 2026 tarihinde sabah saat 10:15'te 14.006,88 puan seviyesine ulaşmıştır. Günlük değişim oranı -0.39 olarak kaydedilmiştir. Bu düşüş, genel piyasa koşulları üzerinde önemli bir etki yapmaktadır. Yatırımcı duyarlılığı da bu durumu etkilemektedir. BIST 100'daki bu gerileme, döviz kurlarıyla bağlantılıdır. Uluslararası piyasalardaki dalgalanmalar da önemli bir faktördür. Yatırımcıların, ekonomik göstergeleri dikkate alarak stratejilerini güncellemeleri önemlidir.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ASELS
311.75
2.012.115.113,75
% 0.4
10:14
TEHOL
16.58
1.173.171.857,14
% 6.9
10:14
THYAO
313.75
1.079.495.009,25
% -0.63
10:14
TERA
270
1.028.140.041,75
% 5.78
10:14
TUPRS
225.2
899.202.439,20
% -0.79
10:14
