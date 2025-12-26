FİNANS

Borsa İstanbul Özeti 26 Aralık Cuma 2025 BIST Yorumları

26 Aralık 2025 tarihli BIST 30 endeksi, 12.305,19 puanla işlem görerek yatırımcıların temkinli bir yaklaşım sergilediğini ortaya koyuyor. BIST 50 ve BIST 100 endeksleri ise sırasıyla 9.843,51 ve 11.341,04 puanda bulunuyor. BIST 50’nin hafif artışı, piyasa güvenini destekliyor. Yatırımcıların dikkatli davranarak piyasa koşullarını yakından takip etmesi, belirsizlikleri yönetmeleri açısından kritik önem taşıyor.

Ezgi Sivritepe

BIST 30 Üzerine Genel Değerlendirme
26 Aralık 2025 tarihi itibarıyla BIST 30 endeksi 12.305,19 puan seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişimi -0.01 olarak kaydedildi. Bu durum, yatırımcıların temkinli bir yaklaşım sergilediğini gösteriyor. Son dönemlerde belirsizlikler ve dış etkiler yaşandı. Bu gelişmeler, endeksin hafif gerilemesine neden olmuş olabilir. Yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor. Piyasa koşullarını yakından takip etmeleri önemlidir.

BIST 50 Performansı
BIST 50 endeksi 9.843,51 puan seviyesinde bulunuyor. Günlük değişim ise 0.01 şeklinde kaydedildi. Bu küçük artış, piyasanın genel yönelimine karşı pozitif bir görünüm sunuyor. Üst düzey şirketlerin yer aldığı bu endeks, yatırımcıların güvenini tazeleme çabasında. Şu dönemde istikrarlı bir seyir izlemekte. Ancak piyasa dinamikleri gelişmelerle değişebilir. Dünya ekonomisindeki gelişmelerin etkileri hissedilebilir.

BIST 100 Durumu
BIST 100 endeksi 11.341,04 puan seviyesinde işlem görüyor. Günlük değişimi ise 0.04 olarak belirlenmiştir. Bu küçük ama olumlu değişim, yatırımcıların piyasalarda bir iyimserlik gözlemlediğini gösteriyor. BIST 100, Türkiye'nin en büyük ve likit şirketlerinden oluşuyor. Bu nedenle, küçük artışlar piyasanın sağlıklı ilerlediğini gösterebilir. Yatırımcıların dikkatli olması önemlidir. Genel ekonomik verilerin takibi büyük bir önem taşımaktadır.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
PEKGY
14.27
3.984.062.185,22
% 1.06
10:52
TRALT
44.28
2.371.412.591,90
% 0.82
10:52
SASA
2.86
1.583.758.086,85
% -1.04
10:52
THYAO
269
1.513.396.014,25
% -0.83
10:52
ASTOR
116.4
1.326.230.994,10
% 1.31
10:52
Anahtar Kelimeler:
borsa borsa bugün
