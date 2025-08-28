FİNANS

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı (28 Ağustos 2025 Perşembe)

Anlık borsa ve son durum borsa yatırımcıları tarafından takip edilmeye devam ediyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,29 yükselişle 11.391,96 puandan başladı. İşte 28 Ağustos 2025 Perşembe canlı borsa ekranı ve borsa hisseleri...

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı (28 Ağustos 2025 Perşembe)

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmayı sürdürüyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de araştırılıyor. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,48 değer kaybederek 11.359,01 puanla tamamladı. İşte hisse senedi olanlar için 28 Ağustos 2025 Perşembe borsa son durum...

CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı (28 Ağustos 2025 Perşembe) 1

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,95 puan ve yüzde 0,29 artışla 11.391,96 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,08, holding endeksi yüzde 0,47 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,76 ile orman kağıt basım, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,69 ile sigorta oldu.

CANLI BORSA

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
PEKGY
8.47
3.575.148.325,53
% -1.63
10:13
SASA
5
1.508.924.181,25
% 2.25
10:13
THYAO
340
884.434.188,25
% 0.37
10:13
ASELS
183.8
795.621.242,50
% 0.27
10:13
GSRAY
1.69
628.057.749,85
% 4.32
10:13

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyonla mücadele sürecine yönelik belirsizliklerin etkisi ve ABD'li çip devi Nvidia'nın bilançosunun ardından karışık bir seyir izlerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak büyüme ile kişisel tüketim harcamaları verilerine çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise başta ABD'de büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.500 ve 11.600 seviyelerinin direnç, 11.300 ve 11.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

