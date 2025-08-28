CANLI BORSA | Borsa güne yükselişle başladı (28 Ağustos 2025 Perşembe)

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmayı sürdürüyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de araştırılıyor. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,48 değer kaybederek 11.359,01 puanla tamamladı. İşte hisse senedi olanlar için 28 Ağustos 2025 Perşembe borsa son durum...

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,95 puan ve yüzde 0,29 artışla 11.391,96 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,08, holding endeksi yüzde 0,47 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,76 ile orman kağıt basım, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,69 ile sigorta oldu.

CANLI BORSA

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Küresel piyasalar, ABD'de enflasyonla mücadele sürecine yönelik belirsizliklerin etkisi ve ABD'li çip devi Nvidia'nın bilançosunun ardından karışık bir seyir izlerken, gözler bugün ABD'de açıklanacak büyüme ile kişisel tüketim harcamaları verilerine çevrildi.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret istatistikleri ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise başta ABD'de büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.500 ve 11.600 seviyelerinin direnç, 11.300 ve 11.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır