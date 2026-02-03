CANLI BORSA | Borsa İstanbul 3 Şubat 2026 Salı: İşte BIST 100 endeksi

Canlı borsa ekranı borsa yatırımcılarının radarında kalmayı sürdürüyor. Anlık borsa hareketleri araştırılırken borsa hisseleri, en çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler de merak ediliyor. Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,57 değer kaybederek 13.620,95 puanla tamamlamıştı. İşte hisse senedi olanlar için 3 Şubat 2026 Salı borsa son durum...

BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 104,50 puan ve yüzde 0,77 artışla 13.725,45 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,54, holding endeksi de yüzde 0,47 değer kazandı

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,74 ile madencilik, tek gerileyen yüzde 0,75 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

CANLI BORSA

En çok artan hisseler ve en çok düşen hisseler ile ilgili son durumu buraya tıklayarak canlı borsa ekranı sayfasından takip edebilirsiniz.

Altın ve gümüş fiyatlarının toparlanması, açıklanan makroekonomik verilerin ABD ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret etmesi küresel piyasalarda azalan risk iştahının tekrar yükselmesini sağladı.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon ile küresel çapta jeopolitik gelişmelerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.750 puanın ise direnç 13.500 ve 13.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

