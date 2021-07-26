Dünya devi kripto para borsası Binance'tan halka arz açıklaması

Kripto paralara ilgi büyürken dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’tan halka arz açıklaması geldi.Brian Brooks tarafından yönetilen ve Binance’den ayrı bir kuruluş olarak faaliyet gösteren San Francisco merkezli kripto para borsası Binance US, Binance’in karşılaştığı düzenleyici sorunlara rağmen hisselerini bir ABD borsasında alıp satmaya başlamak istiyor.

BINANCE CEO'SUNDAN HALKA ARZ AÇIKLAMASI

Zhao bu açıklamayı Cuma günü Siam Commercial Bank of Thailand tarafından düzenlenen REDeFINE Tomorrow etkinliğinde dile getirdi.

Tayland'da Siam Commercial Bank'ın girişim sermayesi bölümü SCB 10X tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Zhao, "ABD'deki ortağımız potansiyel halka arzı değerlendiriyor. Ancak halka açılma henüz kesin değil" diye konuştu.

Zhao, Binance'nin kendisinin halka açılmasının planlanmadığını ancak gelecekte planların değişebileceğini de söyledi.

COINBASE HALKA ARZ OLMUŞTU

Geçtiğimiz nisan ayında SEC'e başvuru yaparak Nasdaq'da listelenmeye başlayan dev kripto para borsası Coinbase halka arz olmuştu.

İlk değerlemede, Coinbase'i petrol devi BP ve önemli borsalar gibi birçok tanınmış firmanın önüne koymuştu.



