ENKA INSAAT (ENKAI) 04 Mart Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

ENKA INSAAT (ENKAI) hissesi 03 Mart Salı 2026 tarihinde güne 97,00 TL’den başladı. Seans içinde 98,90 TL seviyesine yükseldi, en düşük 93,00 TL görüldü ve günü 93,10 TL’den kapattı.

ENKA INSAAT (ENKAI) hissesi için 03 Mart Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-4,76 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,90 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 9,42 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 93,10 TL, 97,75 TL, 101,70 TL, 101,80 TL, 101,80 TL oldu. Bu dönemde fiyat 101,70 TL – 97,75 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ENKA INSAAT (ENKAI) hissesinin 03 Mart Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 99,33 TL, 52 günlük ortalama 89,41 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 97,00 TL ve 101,00 TL destek, 93,00 TL ve 93,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.