EREĞLİ DEMİR ÇELİK (EREGL) 08 Ocak Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

EREĞLİ DEMİR ÇELİK (EREGL) hissesi 07 Ocak Çarşamba 2026 tarihinde güne 25,16 TL’den başladı. Seans içinde 25,22 TL seviyesine yükseldi, en düşük 24,42 TL görüldü ve günü 24,44 TL’den kapattı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK (EREGL) hissesi için 07 Ocak Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-2,71 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 5,43 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 218,79 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 24,44 TL, 25,12 TL, 24,52 TL, 24,22 TL, 23,82 TL oldu. Bu dönemde fiyat 23,82 TL – 25,12 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

EREĞLİ DEMİR ÇELİK (EREGL) hissesinin 07 Ocak Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 24,32 TL, 52 günlük ortalama 24,74 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 23,00 TL ve 22,00 TL destek, 25,00 TL ve 26,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.