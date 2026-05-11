EREĞLİ DEMİR ÇELİK (EREGL) 12 Mayıs Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

EREĞLİ DEMİR ÇELİK (EREGL) hissesi 11 Mayıs Pazartesi 2026 tarihinde güne 41,80 TL’den başladı. Seans içinde 43,72 TL seviyesine yükseldi, en düşük 40,58 TL görüldü ve günü 40,86 TL’den kapattı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK (EREGL) hissesi için 11 Mayıs Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-0,97 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 14,18 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 335,27 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 40,86 TL, 41,26 TL, 38,48 TL, 37,68 TL, 37,22 TL oldu. Bu dönemde fiyat 37,22 TL – 41,26 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

EREĞLİ DEMİR ÇELİK (EREGL) hissesinin 11 Mayıs Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 34,44 TL, 52 günlük ortalama 31,13 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 37,67 TL ve 35,33 TL destek, 41,67 TL ve 43,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.