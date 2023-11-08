Ethereum nasıl yatırım yapılır? Ethereum nasıl üretilir?

Dijital para birimlerinden en popüler olan Bitcoin’dir. Onun hemen arkasından Ethereum gelir. Ethereum’un sanal para birimi Ether ksıaca ETH oalrak da bilinir. Ether, kripto para platformlarında ve borsalarında ya da mobil cüzdanlarda tutulabilir ya da alım satım işlemi gerçekleştirilebilir. ETH almak daha sonra banka havalesi ya da kredi kartı ödemesi yolu ile Türk Lirası ya da farklı bir para birimi yatırarak da mümkün olur.

Ethereum nasıl üretilir?

Sanal para, küresel ödeme işlemleri de dahil olmak üzere birçok uygulamanın yapılabildiği Ethereum özel bir teknoloji ürünüdür. Ethereum’un sahip olduğu değer, platformun sunmuş olduğu yararlara, kullanıcıların ve geliştiricilerin ilgisine, rekabetçi karlarına ve piyasanın şartlarına bağlıdır. Ethereum’un değerini; fayda, talep, gelişim, rekabet faktörleri çeşitli durumlara bağlı olarak arttırır. Ayrıca Ethereum, kendi blok zincirinde üretilebilen bir kripto türüdür. Kısaca ETH, blok zincirindeki blokları teyit eden kullanıcılar tarafından üretilir.

Ethereuma yatırım yapılır mı?

Ethereum satın alması yapılacaksa protokol ya da konum gibi birçok etken devreye girer. Güvenilir platformlarda internet üzerinden Ethereum satın alması yapabilmek mümkün olur. Ancak öncelikli olarak güvenli olan siteye üye olmak ve bir ödeme yöntemi eklemek gerekir. Bitcoin’den sonra en büyük ikinci Pazar payına sahip olan kripto para türü Ethereum’dur. En yüksek ikinci yatırım hacmine de Ethereum sahiptir. Bu yüzden kripto konusunda bu alan ile ilgilienen yatırımcıların en cazip ve uygun gördüğü yatırım şekli Ethreum olarak görülmektedir.

Ethereum nasıl yatırım yapılır?

Birçok kişi Ethereum’a yatırım yapmayı tercih edebilir. Bunun için Ethereum satın alma işlemi yapmak yeterli olur. Ayrıca satın alınan Ethereum’u saklamak için de mobil cüzdanlara ihtiyaç duyulur. En kaliteli sanal para borsaları, hem Ethereumları hem de diğer coinleri muhafaza etmek için ücretsiz ve yerleşik olarak sanal para cüzdanları sunmaktadır. Ethereum yatırımı yapabilmek için şu adımları takip etmek gerekir:

Bir kripto borsası seçilir.

Hesap açılır.

Havale, hesap kartı ya da kredi kartı ile Bitcoin ya da başka bir sanal para türü birimi takası ile Ethereum satın alması yapılır.

Platform, otomatik olarak yatırılan parayı Ethereum miktarına dönüştürür.

Ethereum mobil cüzdanına giriş yapıldıktan sonra ETH tutarına ve piyasa trendlerine uyum sağlayarak yatırım işlemini takip edebilmek mümkün olur.

Kâr etmek için hazır olunduğunda Ethereum satılabilir ya da dönüştürülebilir.

100 TL'ye kaç Ethereum alınır?

Kullanıcılar Ethereum ile ödeme yapmak istedikleri zaman bazı sorunlarla karşı karşıya kalabilirler. Bu sorunların başında Ethereum fiyatının sürekli değişmesi ve Türk Lirası bazında hesaplanması sorunu gelir. Bazı internet siteleri aracılığı ile Ethereum ve Türk Lirası hesaplaması yapabilmek mümkün olur. Böylece Ethereum’un Türk Lirası karşısındaki en güncel değerinden Türk Lirası tutarı güncel Ethereum karşılığı ile hesaplanabilir. Ethereum’un alınabileceği en düşük rakam 1 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Örnek olarak 100 TL karşılığında ne kadar Ethereum alınacağını belirlemek için Ethereum’un en güncel rakamını ilgili siteler ve uygulamalar üzerinden takip etmek gerekir. Güncel rakam ne ise ona göre bir hesap yapılarak 100 Türk lirasının kaç EThereum karşılığı olduğu bulunabilir.







