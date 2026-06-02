FORD OTOSAN (FROTO) 03 Haziran Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

FORD OTOSAN (FROTO) hissesi 02 Haziran Salı 2026 tarihinde güne 87,00 TL’den başladı. Seans içinde 88,90 TL seviyesine yükseldi, en düşük 86,80 TL görüldü ve günü 88,90 TL’den kapattı.
FORD OTOSAN (FROTO) hissesi için 02 Haziran Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %4,34 olarak gerçekleşti.
İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri
Hissede günlük işlem hacmi 3,30 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 37,60 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.
Son Beş Günlük Fiyat Seyri
Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 88,90 TL, 85,20 TL, 84,15 TL, 87,60 TL, 86,85 TL oldu. Bu dönemde fiyat 84,15 TL – 88,90 TL aralığında hareket etti.
Hareketli Ortalamalar
FORD OTOSAN (FROTO) hissesinin 02 Haziran Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 92,20 TL, 52 günlük ortalama 99,20 TL seviyesindedir.
Destek ve Direnç Seviyeleri
Kısa vadeli seviyelerde 85,33 TL ve 82,67 TL destek, 89,33 TL ve 90,67 TL direnç noktalarıdır.
Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.
