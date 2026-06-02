FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

FORD OTOSAN (FROTO) 03 Haziran Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

FORD OTOSAN (FROTO), 03 Haziran Çarşamba 2026 için hazırlanan analizde, 02 Haziran Salı 2026 kapanış verilerine göre 88,90 TL kapanış, %4,34 değişim ve 3,30 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

FORD OTOSAN (FROTO) 03 Haziran Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK 3,53%
ALARK 3,80%
AEFES 3,97%
ARCLK 3,56%
ASELS 6,18%
ASTOR 9,98%
BTCIM 0,16%
BIMAS 2,56%
BRSAN 0,74%
CANTE 2,60%
CIMSA 5,18%
CCOLA 4,17%
DSTKF 3,74%
DOAS 4,75%
EKGYO 3,96%
ENKAI 0,71%
EREGL 2,50%
FROTO 4,34%
GARAN 4,63%
GUBRF 2,13%
HEKTS 5,56%
ISCTR 4,05%
KRDMD 1,08%
KCHOL 3,92%
KONTR 0,76%
KUYAS 1,40%
MAVI 4,27%
MIATK 2,46%
MGROS 1,81%
OYAKC 2,54%
PASEU 0,64%
PGSUS 2,26%
PETKM 2,78%
SAHOL 4,83%
SASA 2,23%
SISE 3,52%
HALKB 9,98%
TSKB 4,63%
TAVHL 3,31%
TOASO 2,20%
TRMET 2,86%
TUPRS 2,18%
TRALT 4,48%
THYAO 2,92%
TTKOM 3,52%
TCELL 5,75%
TURSG 3,40%
ULKER 1,81%
VAKBN 9,01%
YKBNK 4,67%
Recep Demircan

FORD OTOSAN (FROTO) hissesi 02 Haziran Salı 2026 tarihinde güne 87,00 TL’den başladı. Seans içinde 88,90 TL seviyesine yükseldi, en düşük 86,80 TL görüldü ve günü 88,90 TL’den kapattı.
FORD OTOSAN (FROTO) hissesi için 02 Haziran Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %4,34 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 3,30 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 37,60 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 88,90 TL, 85,20 TL, 84,15 TL, 87,60 TL, 86,85 TL oldu. Bu dönemde fiyat 84,15 TL – 88,90 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

FORD OTOSAN (FROTO) hissesinin 02 Haziran Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 92,20 TL, 52 günlük ortalama 99,20 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 85,33 TL ve 82,67 TL destek, 89,33 TL ve 90,67 TL direnç noktalarıdır.

FORD OTOSAN (FROTO) 03 Haziran Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz 1

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

FORD OTOSAN (FROTO) 03 Haziran Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi! Dana kavurmada eşek eti çıktıTaklit ve tağşiş listesi güncellendi! Dana kavurmada eşek eti çıktı
Zirvede kim var? İşte Türkiye'de en çok tercih edilen arabalarZirvede kim var? İşte Türkiye'de en çok tercih edilen arabalar

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
AKBNK
65.95
15.173.127.029,70
% 3.53
18:10
KTLEV
129.8
13.961.277.023,10
% 0
18:10
THYAO
300
12.781.499.308,00
% 2.92
18:10
ASTOR
363.5
11.881.024.883,50
% 9.98
18:10
ASELS
407.75
10.995.928.494,50
% 6.18
18:10
Anahtar Kelimeler:
borsa canlı borsa hisse bist 30 FROTO FROTO analizi FROTO teknik analiz FROTO günlük teknik analiz FROTO günlük işlem hacmi FROTO gün sonu kapanış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
500 milyon TL'lik servetini gözünü kırpmadan bağışladı!

500 milyon TL'lik servetini gözünü kırpmadan bağışladı!

İki dev operasyon! Çok sayıda gözaltı ve kayyum kararı

İki dev operasyon! Çok sayıda gözaltı ve kayyum kararı

Fenerbahçe'de Hakan Safi çıldırdı! "İki dünya yıldızı İstanbul'da"

Fenerbahçe'de Hakan Safi çıldırdı! "İki dünya yıldızı İstanbul'da"

Aishe'den acı haber geldi! Kardeşi hastalığını açıkladı

Aishe'den acı haber geldi! Kardeşi hastalığını açıkladı

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

Gram altın için İslam Memiş 'Temmuz ve Ağustos' deyip rakam verdi

3 günde karar verdiler 'İşimizi kurduk, iyi para kazanıyoruz'

3 günde karar verdiler 'İşimizi kurduk, iyi para kazanıyoruz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.