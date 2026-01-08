GUBRE FABRIK (GUBRF) 09 Ocak Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

GUBRE FABRIK (GUBRF) hissesi 08 Ocak Perşembe 2026 tarihinde güne 364,50 TL’den başladı. Seans içinde 367,75 TL seviyesine yükseldi, en düşük 359,00 TL görüldü ve günü 365,00 TL’den kapattı.

GUBRE FABRIK (GUBRF) hissesi için 08 Ocak Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,83 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,69 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 1,90 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 365,00 TL, 362,00 TL, 366,50 TL, 363,00 TL, 351,75 TL oldu. Bu dönemde fiyat 351,75 TL – 366,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

GUBRE FABRIK (GUBRF) hissesinin 08 Ocak Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 345,64 TL, 52 günlük ortalama 327,98 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 355,33 TL ve 345,67 TL destek, 370,33 TL ve 375,67 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.