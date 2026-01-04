FİNANS

KARDEMIR (KRDMD) 05 Ocak Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

KARDEMIR (KRDMD), 05 Ocak Pazartesi 2026 için hazırlanan analizde, 02 Ocak Cuma 2026 kapanış verilerine göre 26,08 TL kapanış, %3,25 değişim ve 0,80 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

Devrim Karadağ

KARDEMIR (KRDMD) hissesi 02 Ocak Cuma 2026 tarihinde güne 25,40 TL’den başladı. Seans içinde 26,08 TL seviyesine yükseldi, en düşük 25,38 TL görüldü ve günü 26,08 TL’den kapattı.
KARDEMIR (KRDMD) hissesi için 02 Ocak Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %3,25 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,80 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 31,22 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 26,08 TL, 25,26 TL, 25,46 TL, 25,44 TL, 26,06 TL oldu. Bu dönemde fiyat 25,26 TL – 26,08 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

KARDEMIR (KRDMD) hissesinin 02 Ocak Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 26,61 TL, 52 günlük ortalama 26,22 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 25,33 TL ve 24,67 TL destek, 26,33 TL ve 26,67 TL direnç noktalarıdır.

KARDEMIR (KRDMD) 05 Ocak Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz 1

KARDEMIR (KRDMD) 05 Ocak Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz 2

