FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Yürürlüğe girdi! Yeni yazarkasa dönemi başladı

Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile işletme ve tüketiciyi ilgilendiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. İşte detaylar…

Yürürlüğe girdi! Yeni yazarkasa dönemi başladı
Rümeysa Ezgi Sivritepe
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında, Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar üzerinden hangi elektronik belgelerin hazırlanabileceği, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanacak teknik kılavuzlarla belirlenecek.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 509 kapsamında yer alan e-Belgelerden, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayımlayacağı kılavuzlarda belirtilen belge türleri, yeni nesil yazarkasalar aracılığıyla düzenlenebilecek.

Yürürlüğe girdi! Yeni yazarkasa dönemi başladı 1

BAŞVURUDA BULUNULMASI GEREKİYOR

Yeni Nesil ÖKC üreticilerinin cihazlar üzerinden e-Belge hizmeti sunabilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı'na başvuruda bulunması ve teknik yeterlilik şartlarını karşılaması gerekecek. Başkanlık ayrıca belge türüne, mükelleflerin e-Belge sistemine kayıt durumuna ve teknik altyapıya göre farklı kriterler uygulayabilecek.

Yürürlüğe girdi! Yeni yazarkasa dönemi başladı 2

ELEKTRONİK OLARAK İMZALANACAK

Yeni nesil cihazlar üzerinden oluşturulan e-Belgeler, cihazların mali sertifikalarıyla elektronik olarak imzalanacak. Bu uygulama, iş yeri sahibi veya yetkili kişinin fiziksel imzası yerine geçerli olacak.

Cihazların teknik uygunluk incelemeleri ise Gelir İdaresi Başkanlığı ve TÜBİTAK tarafından yayımlanacak teknik kılavuzlar doğrultusunda gerçekleştirilecek.

e-Belge düzenleme yetkisi verilen yazarkasa marka ve modelleri ile bu cihazların düzenleyebileceği belge türleri, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ilan edilecek.
Yürürlüğe girdi! Yeni yazarkasa dönemi başladı 3

BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ!

Yeni düzenlemeyle birlikte YN ÖKC üreticilerinin yükümlülükleri de genişletildi. Buna göre, e-Belge düzenleme yetkisi alan üreticiler; belgelerin oluşturulması, imzalanması, iletilmesi, saklanması ve yazılım altyapısının yönetimi konusunda özel entegratörlerle aynı sorumluluklara sahip olacak.

Tebliğde yer alan kurallara ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 509 kapsamındaki yükümlülüklere uymayan üreticiler hakkında, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'ndaki ceza hükümleri uygulanacak.

Yeni düzenleme bugün itibarıyla resmen yürürlüğe girdi.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SPK 11 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladıSPK 11 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı
Akaryakıta dev indirim!Akaryakıta dev indirim!

Anahtar Kelimeler:
resmi gazete
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gülistan Doku'nun son mesajı ortaya çıktı!

Gülistan Doku'nun son mesajı ortaya çıktı!

CHP kulislerini karıştıran iddia: Burcu Köksal AK Parti’ye mi geçiyor?

CHP kulislerini karıştıran iddia: Burcu Köksal AK Parti’ye mi geçiyor?

Herkes merak ediyordu! Aziz Yıldırım hocasını belirledi: Seçilirse takım ona emanet

Herkes merak ediyordu! Aziz Yıldırım hocasını belirledi: Seçilirse takım ona emanet

Av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu! Soruşturma başlatıldı

Av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu! Soruşturma başlatıldı

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'İddia ediyorum ama ispatlayamam'

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'İddia ediyorum ama ispatlayamam'

Akaryakıtta bir indirim bir zam

Akaryakıtta bir indirim bir zam

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.