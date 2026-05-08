Yürürlüğe girdi! Yeni yazarkasa dönemi başladı

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ kapsamında, Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar üzerinden hangi elektronik belgelerin hazırlanabileceği, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanacak teknik kılavuzlarla belirlenecek.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 509 kapsamında yer alan e-Belgelerden, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayımlayacağı kılavuzlarda belirtilen belge türleri, yeni nesil yazarkasalar aracılığıyla düzenlenebilecek.

BAŞVURUDA BULUNULMASI GEREKİYOR

Yeni Nesil ÖKC üreticilerinin cihazlar üzerinden e-Belge hizmeti sunabilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı'na başvuruda bulunması ve teknik yeterlilik şartlarını karşılaması gerekecek. Başkanlık ayrıca belge türüne, mükelleflerin e-Belge sistemine kayıt durumuna ve teknik altyapıya göre farklı kriterler uygulayabilecek.

ELEKTRONİK OLARAK İMZALANACAK

Yeni nesil cihazlar üzerinden oluşturulan e-Belgeler, cihazların mali sertifikalarıyla elektronik olarak imzalanacak. Bu uygulama, iş yeri sahibi veya yetkili kişinin fiziksel imzası yerine geçerli olacak.

Cihazların teknik uygunluk incelemeleri ise Gelir İdaresi Başkanlığı ve TÜBİTAK tarafından yayımlanacak teknik kılavuzlar doğrultusunda gerçekleştirilecek.

e-Belge düzenleme yetkisi verilen yazarkasa marka ve modelleri ile bu cihazların düzenleyebileceği belge türleri, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ilan edilecek.



BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ!

Yeni düzenlemeyle birlikte YN ÖKC üreticilerinin yükümlülükleri de genişletildi. Buna göre, e-Belge düzenleme yetkisi alan üreticiler; belgelerin oluşturulması, imzalanması, iletilmesi, saklanması ve yazılım altyapısının yönetimi konusunda özel entegratörlerle aynı sorumluluklara sahip olacak.

Tebliğde yer alan kurallara ve Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 509 kapsamındaki yükümlülüklere uymayan üreticiler hakkında, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'ndaki ceza hükümleri uygulanacak.

Yeni düzenleme bugün itibarıyla resmen yürürlüğe girdi.