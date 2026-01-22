KARDEMIR (KRDMD) 23 Ocak Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

KARDEMIR (KRDMD) hissesi 22 Ocak Perşembe 2026 tarihinde güne 29,04 TL’den başladı. Seans içinde 29,20 TL seviyesine yükseldi, en düşük 28,66 TL görüldü ve günü 29,20 TL’den kapattı.

KARDEMIR (KRDMD) hissesi için 22 Ocak Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %1,39 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 1,39 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 48,05 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 29,20 TL, 28,80 TL, 28,28 TL, 29,10 TL, 28,64 TL oldu. Bu dönemde fiyat 28,28 TL – 29,20 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

KARDEMIR (KRDMD) hissesinin 22 Ocak Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 27,22 TL, 52 günlük ortalama 26,43 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 28,33 TL ve 27,67 TL destek, 29,33 TL ve 29,67 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.