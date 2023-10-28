KOZAL ve OTKAR TradingView Grafikleriyle temel ve trend analizi

Son bir ay içinde KOZAL KOZA ALTIN hissesinin değeri yüzde -20.22 azaldı. Bu, son kısa vadeli eğilimin negatif olduğunu gösterir.

https://www.tradingview.com/x/auT8we2Z/

Grafik TradingView’den

Son 3 ayda KOZA ALTIN hissesi yüzde -17.53'lük bir düşüş yaşadı. Kısa vadeli performans negatif yönde seyrediyor gibi görünüyor. KOZA ALTIN hissesi son 6 ayda yüzde 16.55 arttı. Bu, orta vadeli yatırımcılar için olumlu bir işaret olabilir.

Haftalık ve Aylık Performans: Haftalık performans yüzde -5.12 ve aylık performans yüzde -18.87. Bu, son kısa vadeli eğilimin negatif olduğunu gösterir.

Yıllık ve Yılın Başından Bugüne Performans: Yıllık performans yüzde 149.69 ve yılın başından bu yana performans yüzde -18.28. KOZA ALTIN hissesi son yılda iyi bir performans sergiledi.

Teknik Göstergeler: Teknik analizde kullanılan göstergeler, alım-satım sinyalleri sağlar. Osilatörler "Al" olarak değerlendirilirken, Ortalama Yön Endeksi (ADX) 33.82'dir. Bu, teknik analizde alış sinyali olabileceğini gösterir.

Volatilite ve ATR: Günlük volatilite 4.07 ve Ortalama Gerçek Aralık (ATR) 0.70. Yüksek volatilite, fiyat değişikliklerinin daha fazla olduğunu gösterir.

Stokastik Göstergeler: Hızlı Stokastik göstergesi %K için 26.62 ve %D için 30.13 değerine sahiptir. Bu, aşırı satım bölgesine yaklaşıldığını gösterebilir. Uzun vadeciler bunu al sinyali olarak yorumlar genelde:)

Sonuç olarak 20 desteği ve 25 direnci arasında bir düşük bir kanalda şimdilik hapsolmuştur.

https://www.tradingview.com/x/Tjt29JyN/

Grafik TradingView’den

OTKAR Otokar, son dönemde büyük bir ilgi gördü ve yatırımcılara yüksek getiri sağladı. Hisse senedi, son 5 yılda yüzde 2608.33'lük inanılmaz bir artış kaydetti. Yıllık bazda yüzde 278.64'lük bir performans göstererek yatırımcılara büyük bir kazanç sağladı. Bu, şirketin büyüme potansiyelinin olduğunu gösterebilir.

Ayrıca, Otokar'ın piyasa değeri oldukça sağlam. Şu anki piyasa değeri 46,800,000,000 Türk Lirasıdır (46 milyar TL). Şirketin verimli bir şekilde yatırım yapabildiğini gösteren Yatırılan Sermaye Getirisi (ROIC) de oldukça iyi bir seviyede, yüzde 33.82.

Otokar hisse senedinin teknik göstergeleri güçlü bir alım sinyali gösteriyor. Hızlı Stokastik göstergesi, aşırı satım bölgesine yaklaştığını gösteren yüzde 30.44 değerindedir. Ayrıca, Ortalama Yön Endeksi (ADX) 16.14 ile yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Hareketli ortalamalar da olumlu bir tablo çiziyor. 10 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA), şu anki fiyatın üzerinde ve hissenin yükseliş eğilimini destekliyor. Ayrıca, 20 günlük Üssel Hareketli Ortalama (EMA) da 10 günlük SMA'yı takip ediyor ve güçlü bir alım sinyali veriyor.

Otokar hisse senedinin uzun vadeli trendi oldukça güçlü. Son 6 ayda yüzde 129.41'lük bir artış kaydetti ve kısa vadeli performans da pozitif yönde seyrediyor. Ancak son bir ayda yaşanan yüzde 6.88'lik artışın ardından kısa vadeli bir düzeltme olma ihtimali de göz önünde bulundurulmalı.

Ekonomik takvimi okumanın ve anlamanın önemi finansal yatırımcılar için hayati bir konudur. Eğer yatırım konusunda ciddiyseniz, ekonomik takvimi nasıl okunacağını bilmeniz gereklidir. Karlı ticaret stratejileri için ekonomik takvimi nasıl okuyacağınızı lütfen öğrenin.

Sonuç olarak, risk yönetimi ile her ay maaşınızdan 2 bin 3 bin TL’lik almadan önce bir yatırım danışmanına gitmeniz veya aracı kurumların hisse analiz bölümlerinden okuma yapmanız önem taşımaktadır.







