KUYAS YATIRIM (KUYAS) 12 Mayıs Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

KUYAS YATIRIM (KUYAS) hissesi 11 Mayıs Pazartesi 2026 tarihinde güne 87,55 TL’den başladı. Seans içinde 90,30 TL seviyesine yükseldi, en düşük 87,30 TL görüldü ve günü 89,50 TL’den kapattı.

KUYAS YATIRIM (KUYAS) hissesi için 11 Mayıs Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %1,94 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,59 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 6,65 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 89,50 TL, 87,80 TL, 87,50 TL, 86,60 TL, 82,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 82,50 TL – 89,50 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

KUYAS YATIRIM (KUYAS) hissesinin 11 Mayıs Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 87,78 TL, 52 günlük ortalama 80,48 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 84,33 TL ve 79,67 TL destek, 91,33 TL ve 93,67 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.