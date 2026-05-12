Kriz artık raflarda: Ünlü cips devi siyah-beyaz paket kullanacak

Küresel tüketim zincirleri Orta Doğu’da devam eden savaştan etkilenmeye başladı. Ünlü cips markası tedarikte yaşadığı sıkıntılar nedeniyle siyah-beyaz paket kullanacak.

Rümeysa Ezgi Sivritepe
Orta Doğu'daki savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki çifte abluka enerjiden gübreye, gıdadan kritik hammadelere kadar geniş çaplı tedarik krizine neden oldu. Krizin etkisi günlük tüketim mallarına da yansımaya başladı.

Kriz artık raflarda: Ünlü cips devi siyah-beyaz paket kullanacak 1

25 MAYIS’TA MAĞAZALARDA

Japonya'nın en büyük atıştırmalık üreticisi Calbee, savaşın mürekkep tedarikini etkilemesi nedeniyle bazı ürünlerinde siyah beyaz ambalajlara geçti. Yeni ambalajlı ürünlerin 25 Mayıs'tan itibaren mağazalarda satışa çıkacak.

Calbee tasarım değişikliğinin Orta Doğu'daki devam eden gerilimler nedeniyle hammadde tedarikinde yaşanan istikrarsızlık sonucu ortaya çıktığını ve, "Bu önlem, ürün tedarikinde istikrarlı ortamın korunmasına yardımcı olmayı amaçlıyor" dedi.
Kriz artık raflarda: Ünlü cips devi siyah-beyaz paket kullanacak 2

ÜRETİM MALİYETLERİ ARTTI

Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanma petrol ve doğal gaz piyasalarını sarsarken petrol türevi, plastik ve mürekkep üretiminde kullanılan nafta tedarikini de ciddi şekilde etkiledi. Çatışmaların başlamasından bu yana Asya'da nafta fiyatları iki katına çıkarken bu durum üretim maliyetlerini de artırdı.

Kriz artık raflarda: Ünlü cips devi siyah-beyaz paket kullanacak 3

SATIŞLARI ASKIYA ALDI

Soya fasulyesi atıştırmalığı üreten Japon gıda üreticisi Mizkan da 1 Mayıs'ta polistiren kap kıtlığı nedeniyle bazı ürünlerinin satışını askıya aldı ve fiyatları artırdı.

Öte yandan Toyota ve Hyundai gibi otomobil üreticileri de malzeme maliyetlerindeki artış ve satışlardaki düşüş nedeniyle karlarının azaldığını açıkladı.

Dünya genelinde birçok havayolu şirketi, savaş nedeniyle jet yakıtı fiyatlarındaki artıştan sonra uçuşlarını durdurdu. Geçtiğimiz hafta ise İngiltere merkezli moda zinciri Next, yüksek yakıt fiyatları ve küresel tedarik zincirlerindeki aksamalar nedeniyle Avrupa dışındaki bazı ülkelerde fiyatlarını yüzde 8'e kadar artırdı.

Anahtar Kelimeler:
Orta Doğu savaş cips
