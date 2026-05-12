Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi için yeni beklenti

Kurban Bayramı yaklaşırken emekliler maaş ve bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Çünkü bu yıl bayram tam da maaş ödeme günlerine denk geliyor. Milyonlarca çalışan da bayram mesaisinin hesabını yapıyor. İşte ödeme takvimi ve merak edilen diğer detaylar...

Kurban Bayramına sayılı günler kala 17 milyon emeklinin gözü kulağı maaş ve ikramiye ödemelerine çevrildi.

MAAŞ VE İKRAMİYELER NE ZAMAN YATACAK?

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; SGK ve Bağ-Kur emeklilerine maaş ödemeleri her ayın 17'si ile 28'i arasında, memur emeklilerine de 1'inde yapılıyor. Ancak bu ay ödeme günleri bayrama denk geldiği için maaş ödemesinin erkene çekilmesinin beklendiği aktarıldı. Ödeme takvimi SGK tarafından bu hafta açıklanacak. 4.000 liralık bayram ikramiyesinin de önümüzdeki hafta hesaplara yatırılmasının öngörüldüğü belirtildi.

BAYRAMDA ÇALIŞANLAR NE KADAR MESAİ ALACAK?

Emekliler ödeme takvimini beklerken milyonlarca çalışan da bayram mesaisi hesabı yapıyor. Bayramda çalışan bir asgari ücretlinin normal günlük ücretine ek olarak çalıştığı her gün için çift yevmiye aldığı vurgulanırken eğer mesai hafta sonuna denk gelirse ödemenin 2,5 katına çıktığı kaydedildi. Yani günlük yevmiyesi 11.101 TL olan asgari ücretli bir çalışanın, bu bayram mesai yapmak isterse 4,5 gün için 5505 liralık bir ek gelir elde edeceği aktarıldı. Bayramda yalnızca bir saatlik çalışmanın bile tam günlük resmi tatil ücretine hak kazanmaya yettiği kaydedildi.