FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi için yeni beklenti

Emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatırılacak? Kurban Bayramı'na kısa bir süre kala milyonlarca emekli bu soruların yanıtını merak ederken beklentiler de şekillendi.

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi için yeni beklenti
Hande Dağ
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Kurban Bayramı yaklaşırken emekliler maaş ve bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağını merak ediyor. Çünkü bu yıl bayram tam da maaş ödeme günlerine denk geliyor. Milyonlarca çalışan da bayram mesaisinin hesabını yapıyor. İşte ödeme takvimi ve merak edilen diğer detaylar...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özgür Erdursun'dan emeklilik başvurusu çıkışı 'EYT'yi işaret etti Özgür Erdursun'dan emeklilik başvurusu çıkışı 'EYT'yi işaret etti

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi için yeni beklenti 1

Kurban Bayramına sayılı günler kala 17 milyon emeklinin gözü kulağı maaş ve ikramiye ödemelerine çevrildi.

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi için yeni beklenti 2

MAAŞ VE İKRAMİYELER NE ZAMAN YATACAK?

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; SGK ve Bağ-Kur emeklilerine maaş ödemeleri her ayın 17'si ile 28'i arasında, memur emeklilerine de 1'inde yapılıyor. Ancak bu ay ödeme günleri bayrama denk geldiği için maaş ödemesinin erkene çekilmesinin beklendiği aktarıldı. Ödeme takvimi SGK tarafından bu hafta açıklanacak. 4.000 liralık bayram ikramiyesinin de önümüzdeki hafta hesaplara yatırılmasının öngörüldüğü belirtildi.

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi için yeni beklenti 3

BAYRAMDA ÇALIŞANLAR NE KADAR MESAİ ALACAK?

Emekliler ödeme takvimini beklerken milyonlarca çalışan da bayram mesaisi hesabı yapıyor. Bayramda çalışan bir asgari ücretlinin normal günlük ücretine ek olarak çalıştığı her gün için çift yevmiye aldığı vurgulanırken eğer mesai hafta sonuna denk gelirse ödemenin 2,5 katına çıktığı kaydedildi. Yani günlük yevmiyesi 11.101 TL olan asgari ücretli bir çalışanın, bu bayram mesai yapmak isterse 4,5 gün için 5505 liralık bir ek gelir elde edeceği aktarıldı. Bayramda yalnızca bir saatlik çalışmanın bile tam günlük resmi tatil ücretine hak kazanmaya yettiği kaydedildi.

Emekli maaşı ve bayram ikramiyesi için yeni beklenti 4

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü cips devi siyah-beyaz paket kullanacakÜnlü cips devi siyah-beyaz paket kullanacak
Türk Telekom sadece merkeze değil herkese anlayışıyla 81 ili fiber ağlarla örüyorTürk Telekom sadece merkeze değil herkese anlayışıyla 81 ili fiber ağlarla örüyor

Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı emekli ikramiyesi Emekli bayram ikramiyesi çalışan emekli mesai
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aynı şehirde iki farklı havuzda peş peşe ölümler!

Aynı şehirde iki farklı havuzda peş peşe ölümler!

Mustafa Destici'den Ahmet Türk'e: "Ne Kürdistan'ı lan!"

Mustafa Destici'den Ahmet Türk'e: "Ne Kürdistan'ı lan!"

Yeni sezonun ilk transfer bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım

Yeni sezonun ilk transfer bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım

Derin dekoltesine yorum yağdı! "Estetik mi yaptırdın?"

Derin dekoltesine yorum yağdı! "Estetik mi yaptırdın?"

150 bin TL maaş konuşuluyordu! Asgari ücretle işe başladılar

150 bin TL maaş konuşuluyordu! Asgari ücretle işe başladılar

Akaryakıta zam geldi: 12 Mayıs 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı

Akaryakıta zam geldi: 12 Mayıs 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.