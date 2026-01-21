KUYAS YATIRIM (KUYAS) 22 Ocak Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

KUYAS YATIRIM (KUYAS) hissesi 21 Ocak Çarşamba 2026 tarihinde güne 54,35 TL’den başladı. Seans içinde 57,20 TL seviyesine yükseldi, en düşük 53,75 TL görüldü ve günü 56,10 TL’den kapattı.

KUYAS YATIRIM (KUYAS) hissesi için 21 Ocak Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %3,51 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,70 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 12,76 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 56,10 TL, 54,20 TL, 54,20 TL, 55,10 TL, 54,90 TL oldu. Bu dönemde fiyat 54,20 TL – 56,10 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

KUYAS YATIRIM (KUYAS) hissesinin 21 Ocak Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 55,16 TL, 52 günlük ortalama 50,60 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 54,67 TL ve 53,33 TL destek, 56,67 TL ve 57,33 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.