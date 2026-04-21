MAVI GIYIM (MAVI) 22 Nisan Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

MAVI GIYIM (MAVI) hissesi 21 Nisan Salı 2026 tarihinde güne 45,00 TL’den başladı. Seans içinde 45,22 TL seviyesine yükseldi, en düşük 43,76 TL görüldü ve günü 43,82 TL’den kapattı.

MAVI GIYIM (MAVI) hissesi için 21 Nisan Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-1,62 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,35 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 7,96 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 43,82 TL, 44,54 TL, 45,40 TL, 43,92 TL, 43,82 TL oldu. Bu dönemde fiyat 43,82 TL – 45,40 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

MAVI GIYIM (MAVI) hissesinin 21 Nisan Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 42,87 TL, 52 günlük ortalama 44,07 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 42,33 TL ve 41,67 TL destek, 44,33 TL ve 45,67 TL direnç noktalarıdır.

