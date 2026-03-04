FİNANS

MIA TEKNOLOJI (MIATK) 05 Mart Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz

MIA TEKNOLOJI (MIATK), 05 Mart Perşembe 2026 için hazırlanan analizde, 04 Mart Çarşamba 2026 kapanış verilerine göre 35,88 TL kapanış, %-3,24 değişim ve 0,47 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

MIA TEKNOLOJI (MIATK) 05 Mart Perşembe 2026 Günlük Teknik Analiz
Rümeysa Ezgi Sivritepe

MIA TEKNOLOJI (MIATK) hissesi 04 Mart Çarşamba 2026 tarihinde güne 36,02 TL’den başladı. Seans içinde 36,68 TL seviyesine yükseldi, en düşük 35,66 TL görüldü ve günü 35,88 TL’den kapattı.
MIA TEKNOLOJI (MIATK) hissesi için 04 Mart Çarşamba 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-3,24 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,47 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 12,95 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 35,88 TL, 37,08 TL, 38,10 TL, 37,50 TL, 37,94 TL oldu. Bu dönemde fiyat 35,88 TL – 38,10 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

MIA TEKNOLOJI (MIATK) hissesinin 04 Mart Çarşamba 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 38,38 TL, 52 günlük ortalama 37,58 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 34,00 TL ve 33,00 TL destek, 37,00 TL ve 39,00 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

