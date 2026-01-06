MIGROS TICARET (MGROS) 07 Ocak Çarşamba 2026 Günlük Teknik Analiz

MIGROS TICARET (MGROS) hissesi 06 Ocak Salı 2026 tarihinde güne 552,00 TL’den başladı. Seans içinde 570,00 TL seviyesine yükseldi, en düşük 549,50 TL görüldü ve günü 570,00 TL’den kapattı.

MIGROS TICARET (MGROS) hissesi için 06 Ocak Salı 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %3,64 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 2,25 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 4,00 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 570,00 TL, 550,00 TL, 530,50 TL, 522,00 TL, 521,50 TL oldu. Bu dönemde fiyat 521,50 TL – 570,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

MIGROS TICARET (MGROS) hissesinin 06 Ocak Salı 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 533,10 TL, 52 günlük ortalama 512,33 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 537,33 TL ve 504,67 TL destek, 586,33 TL ve 602,67 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.