MIGROS TICARET (MGROS) 27 Nisan Pazartesi 2026 Günlük Teknik Analiz

MIGROS TICARET (MGROS) hissesi 24 Nisan Cuma 2026 tarihinde güne 655,50 TL’den başladı. Seans içinde 655,50 TL seviyesine yükseldi, en düşük 628,50 TL görüldü ve günü 638,50 TL’den kapattı.

MIGROS TICARET (MGROS) hissesi için 24 Nisan Cuma 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-2,89 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 1,97 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 3,10 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 638,50 TL, 657,50 TL, 663,00 TL, 660,00 TL, 673,00 TL oldu. Bu dönemde fiyat 638,50 TL – 673,00 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

MIGROS TICARET (MGROS) hissesinin 24 Nisan Cuma 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 633,33 TL, 52 günlük ortalama 631,28 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 626,33 TL ve 614,67 TL destek, 661,33 TL ve 684,67 TL direnç noktalarıdır.

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.