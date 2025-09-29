FİNANS

New York borsası yükselişle açıldı!

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,13 artarak 46.306,34 puana ulaştı. S&P 500 endeksi yüzde 0,27 artışla 6.661,58 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,54 kazançla 22.605,30 puana çıktı.

ABD'de yatırımcılar federal hükümetin kapanma riskini değerlendirirken, pay piyasalarında, istihdam verilerinin beklendiği haftanın ilk işlem gününün açılışında pozitif seyir izlendi.

Analistler, geçen hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin ağustosta yıllık bazda yüzde 2,9 ile beklentilere paralel arttığını anımsatarak, Fed'in faiz indirimine devam edeceğine yönelik beklentilerin gücünü koruduğunu belirtti.

Bu hafta açıklanması beklenen tarım dışı istihdam verilerinin de yatırımcıların odağında yer aldığını aktaran analistler, verilerin Fed'in gelecek dönemde atacağı para politikası adımlarına ilişkin daha fazla ipucu verebileceğini belirtti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Cleveland Başkanı Beth Hammack, Bankanın enflasyonu soğutmak için sıkı para politikasını sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan, ABD'de yarın sona erecek mali yılın bitiminden önce Kongre'de geçici finansman tasarısı üzerinde anlaşmaya varılamazsa, federal hükümet çarşamba günü kapanacak.

Anlaşma sağlanamaması durumunda federal çalışanların toplu olarak işten çıkarılacağı uyarısında bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Kongre liderleriyle görüşmesi bekleniyor.

Analistler, hükümetin kapanması halinde istihdam verilerinin yayımlanmasının da gecikebileceğine işaret ederek, ekonomik verilerdeki herhangi bir aksaklığın Fed'in faiz kararlarını etkileyebileceğini ifade etti.

Ayrıca, ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, film yapımcılığının diğer ülkeler tarafından ABD'den "çalındığını" belirterek, ülke dışında yapılan tüm filmlere yüzde 100 tarife uygulayacağını duyurdu.

