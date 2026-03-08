FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

Orta Doğu'daki gerilimin ardından İran'dan dikkat çeken borsa kararı

İran’da savaş sonrası finansal piyasalarda alınan tedbirler sürüyor. İran Ekonomi Bakanı Ali Medenizade, ülkede borsanın ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalmaya devam edeceğini açıkladı. Yetkililer, kararın yatırımcıların varlıklarını korumak amacıyla alındığını belirtti.

Orta Doğu'daki gerilimin ardından İran'dan dikkat çeken borsa kararı
Begüm Özkaynak

İran’da ekonomik ve finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin ardından borsanın kapalı kalmasına ilişkin yeni bir açıklama yapıldı. Yarı resmi Tasnim Haber Ajansı’nın aktardığına göre İran Ekonomi Bakanı Ali Medenizade, ülke borsasının ikinci bir duyuruya kadar kapalı kalmaya devam edeceğini açıkladı.

Medenizade, borsanın kapalı tutulmasının temel amacının halkın borsadaki varlıklarını korumak olduğunu belirtti. İran Borsası, savaşın ikinci gününde alınan kararla bir hafta süreyle kapatılmıştı.

ABD VE İSRAİL SALDIRILARI SONRASI GERİLİM TIRMANDI

28 Şubat’ta İsrail ve ABD, Tahran ile Washington arasındaki müzakereler sürerken İran’a yönelik askeri operasyon başlattı. Saldırıların ardından bölgedeki gerilim hızla tırmanırken İran da karşılık verdi.

İran, İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde hedeflere saldırılar düzenledi.

SALDIRILARDA ÇOK SAYIDA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

ABD ve İsrail’in düzenlediği saldırılarda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ile birlikte çok sayıda üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, saldırılarda 926 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Petrolde kritik rakamı verdi: Pompa fiyatları için '100 TL' yorumuPetrolde kritik rakamı verdi: Pompa fiyatları için '100 TL' yorumu
Bayram için kapasite artışı: Ek seferler düzenlenecekBayram için kapasite artışı: Ek seferler düzenlenecek

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
276.75
15.681.895.137,50
% -2.64
18:10
TUPRS
258
15.622.859.734,30
% 4.54
18:10
ASELS
333.5
11.659.170.492,25
% -3.33
18:10
AKBNK
74.05
8.980.330.520,30
% -6.97
18:10
ISCTR
14.22
6.905.437.699,16
% -5.07
18:10
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran borsa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

Beklenen saldırı başladı mı? Tahran'da peş peşe patlamalar

İran yeni dini liderini seçti

İran yeni dini liderini seçti

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Erman Toroğlu: "Osimhen'i atacak yüreğin yoksa hakemliği bırak"

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Celal Karatüre yardım amaçlı iftara çağrıldı! İstediği ücret 'yok artık' dedirtti

Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor!

Akaryakıta yeniden çifte zam geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

BİM'e Samsung cep telefonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.