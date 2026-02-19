FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa

OYAK CIMENTO (OYAKC) 20 Şubat Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz

OYAK CIMENTO (OYAKC), 20 Şubat Cuma 2026 için hazırlanan analizde, 19 Şubat Perşembe 2026 kapanış verilerine göre 24,86 TL kapanış, %-5,76 değişim ve 0,65 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

OYAK CIMENTO (OYAKC) 20 Şubat Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz
AKBNK -3,87%
ALARK -4,81%
AEFES -6,17%
ARCLK -5,55%
ASELS -1,05%
ASTOR -0,96%
BTCIM -1,01%
BIMAS -2,13%
BRSAN -6,44%
CIMSA -4,52%
CCOLA -3,28%
DSTKF 1,21%
DOHOL -5,32%
DOAS -4,47%
EKGYO -3,01%
ENKAI 0,00%
EREGL -0,74%
FROTO -2,50%
GARAN -3,66%
GUBRF -2,81%
HEKTS -4,61%
ISCTR -6,10%
KRDMD -3,78%
KCHOL -1,79%
KONTR -1,95%
KUYAS 0,29%
MAVI -5,12%
MIATK -7,27%
MGROS -2,92%
OYAKC -5,76%
PASEU 4,98%
PGSUS -4,27%
PETKM -6,05%
SAHOL -4,50%
SASA -3,08%
SISE -3,32%
SOKM -0,59%
HALKB -2,79%
TSKB -6,70%
TAVHL -4,65%
TOASO -1,34%
TRMET -0,33%
TUPRS -0,27%
TRALT -0,27%
THYAO -4,80%
TTKOM -3,85%
TCELL -3,53%
ULKER -6,29%
VAKBN -2,16%
YKBNK -4,68%
Recep Demircan

OYAK CIMENTO (OYAKC) hissesi 19 Şubat Perşembe 2026 tarihinde güne 26,50 TL’den başladı. Seans içinde 26,56 TL seviyesine yükseldi, en düşük 24,84 TL görüldü ve günü 24,86 TL’den kapattı.
OYAK CIMENTO (OYAKC) hissesi için 19 Şubat Perşembe 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %-5,76 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 0,65 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 25,47 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 24,86 TL, 26,38 TL, 26,94 TL, 27,62 TL, 27,42 TL oldu. Bu dönemde fiyat 24,86 TL – 27,62 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

OYAK CIMENTO (OYAKC) hissesinin 19 Şubat Perşembe 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 26,72 TL, 52 günlük ortalama 25,23 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 23,00 TL ve 22,00 TL destek, 26,00 TL ve 28,00 TL direnç noktalarıdır.

OYAK CIMENTO (OYAKC) 20 Şubat Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz 1

OYAK CIMENTO (OYAKC) 20 Şubat Cuma 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dünyanın en büyük gıda şirketi küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacakDünyanın en büyük gıda şirketi küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak
Balıkesir'de ramazanın ilk gününde marketlerde gıda denetimi yapıldıBalıkesir'de ramazanın ilk gününde marketlerde gıda denetimi yapıldı

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
THYAO
312.5
26.224.014.122,75
% -4.8
18:10
ASELS
307
23.393.848.117,25
% -1.05
18:10
ISCTR
16.47
14.951.740.757,73
% -6.1
18:10
TUPRS
221.5
10.945.087.455,50
% -0.27
18:10
YKBNK
41.16
9.431.510.946,24
% -4.68
18:10
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
borsa canlı borsa hisse OYAKC teknik analiz OYAKC analizi OYAKC günlük teknik analiz OYAKC günlük işlem hacmi OYAKC gün sonu kapanış OYAKC BIST 50
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya”

MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya”

2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

Gelin adayı Hanife isyan etti: Ben açtım sen de bakmayıver!

Gelin adayı Hanife isyan etti: Ben açtım sen de bakmayıver!

Küçük Tuana'ya 300 milyonluk mirasın kapısı açıldı

Küçük Tuana'ya 300 milyonluk mirasın kapısı açıldı

Denizi olmayan il dünyaya tonlarca balık satıyor! 5 kg olunca gönderiyorlar

Denizi olmayan il dünyaya tonlarca balık satıyor! 5 kg olunca gönderiyorlar

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.