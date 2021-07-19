Piyasalar bugün açık mı? Borsa İstanbul saat kaça kadar çalışacak?

Bu hafta piyasalarda bayram tatili nedeniyle bugün yarım gün işlem gerçekleşecek. Haftanın kalanında ise piyasalar kapalı olacak.

MERKEZ BANKASI PKK ÖZETİNİ YAYIMLAYACAK

Piyasalarda bugün saat 14.00'da TCMB'nin erkene aldığı PPK özetleri takip edilecek. 28 Temmuz'da açıklanacak PPK özetlerini TCMB bugüne aldı.

Dolar/TL yaklaşık 3 haftadır sakin ve aşağı yönlü bir seyir izliyor. Kur 8.75'li seviyelerden önce 8.6 ardından 8.5'e geriledi. Dolar/TL dar bantta işlem görüyor. Kurda 8.88 seviyesindeki tarihi zirvesinin altında sınırlı kazançlar da yaklaşık üç haftadır devam ediyor.

Kur saat 0834 itibarıyla 8.5100/8.5440 seviyesindeydi. Euro/TL 10.0482/10.0892, sepet bazında TL 9.2791/9.3166 seviyesindeydi. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri Cuma günü 379/382 baz puan seviyesinden kapandı.

TCMB AÇIKLAMALARI KISA VADEDE TL'Yİ DESTEKLİYOR

TCMB'nin geçen hafta politika faizini sabit tutması ardından önümüzdeki bir ay boyunca faizin %19'da kalacağının anlaşılması erken faiz indirimi endişelerini kısmen azalttı. Öte yandan bankanın yılın kalanında cari fazla verileceğini açıklaması da döviz piyasasında yaz aylarında dengeli bir seyir oluşabileceği beklentilerini kuvvetlendirdi.

İç gelişmelere ek olarak küresel piyasalarda merkez bankalarının yükselen enflasyona rağmen destekleyici konumlarını sürdüreceği mesajları da TL'yi destekleyen bir diğer unsur oldu.

Bir bankanın döviz masası yetkilisi, "Fed'in enflasyonun geçici olacağına yönelik bakışını piyasanın da benimsemesi TL ve gelişmekte olan ülkelere bir rahatlama getirdi. Buna ek olarak TCMB'nin önümüzdeki ay faiz indirimi için bir sinyal içermeyen PPK kararı da piyasaları destekliyor" dedi ve ekledi;

"Bu gelişmelerle ek olarak TCMB yıl sonuna kadar cari fazla verileceğini bilgisini paylaştı. Piyasa beklentilerine göre bu 10 milyar dolar daha az cari açık demek ki bunun da döviz üzerindeki pozitif etkisini son günlerde gördüğümüzü düşünüyoruz."

PPK metninde, "İhracattaki güçlü artış eğilimi ve aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasıyla yılın geri kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi beklenmekte" denildi.

Reuters anketinde yıl sonu cari açık beklentisi yaklaşık 24 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. TCMB'nin açıklaması ise cari açığın yılı 11-12 milyar dolar civarında bitireceği hesaplanıyor.

Piyasalar kısa vadede TCMB için pozitif fiyatlamalara başlamış olsa da önümüzdeki aylarda erken bir indirim olabileceğine yönelik endişeler tamamen ortadan kalkmış değil. Bankacılara göre bu haftaki PPK'da ek sıkılaştırma mesajı olmaması olumsuz bir gelişme olarak görülürken bir indirim mesajı verilmemesi ise olumlu algılandı.

Bu kapsamda piyasalarda TCMB gündemi açısından takip edilecek bir sonraki gelişme ayın son gününde gerçekleşecek yılın üçüncü enflasyon raporu olacak.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ TCMB TAHMİNİ YÜZDE 12,2

Piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisi %15 üzerine çıkarken TCMB'nin tahmini %12.2 seviyesinde bulunuyor. Bankacılar TCMB'den PPK öncesi belirgin yukarı revizyon bekliyorlardı. Ancak PPK'da buna yönelik bir sinyal olmaması piyasayı şaşırttı.

Tüketici enflasyonu %17.53 https://tmsnrt.rs/3BcngSm ile Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek düzeye çıkarken, son verinin ardından ekonomistler yılsonu enflasyon beklentilerindeki düşüşleri azaltma eğilimini belirginleştirdiler. TÜFE ile ÜFE arasındanki farkın 25 puanın üzerine çıkması, enerji fiyat zamları ve kuvvetli büyüme TÜFE üzerindeki yukarı riskleri belirgin hale getirdi.

Kaynak: Reuters



