SASA’nın teknik ve trend analizi: Doğalgaz fiyatları arttı

Doğalgazın ne kadar yükselebileceği ve izlenmesi gereken ana seviyeler neler? Doğalgaz, yüksek ısıtma talebi, beklenenden daha düşük envanter artışı ve artan ihracatla sekiz aylık bir zirveye ulaşmış olabilir.

Doğalgaz, geçen hafta yüzde 14 artışla, Haziran ayının ortasından bu yana görülen en büyük haftalık yüzdelik artışı yaşadı. Önümüzdeki iki hafta içinde ABD doğalgaz talebinin, ihracat dahil, artacağını tahmin ediyor. Teknik grafiklerde, doğalgazın Mart ve Ağustos zirvelerindeki 3.03 kritik direnç seviyesini aşması, sekiz aydır devam eden yatay hareket aralığından önemli bir çıkışı tetikledi.

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Grafik TradingView’den

SASA hisse senedinin son fiyatı 42.62 Türk Lirasıdır. Hisse senedi fiyatı zaman içinde önemli bir artış kaydetmiştir, tüm zamanların en yüksek performansı 706116.08 puanla oldukça yüksektir.

SASA'nın 1 aylık performansı, -13.34% olarak gözükmektedir. Bu, son bir ay içinde hisse senedinin değer kaybettiğini gösteriyor. 5 yıllık performansı oldukça etkileyici, %3688.50 artış gösteriyor. Uzun vadeli yatırımcılar için bu olumlu bir işaret olabilir.

Şirketin sektörü, "İşlenebilir sanayi ürünleri" olarak belirtilmiştir. Bu sektörün sonraki 10 yılda daha da önem kazanacağı belirtilebilir.

SASA Polyester'in piyasa değeri, yaklaşık olarak 229.78 milyar Türk Lirasıdır. Bu, şirketin toplam piyasa değerini temsil eder.

Hisse senedinin hareketli ortalamaları: Şu anki hisse senedi fiyatı, 10 günlük hareketli ortalamanın altında bulunuyor. Bu, kısa vadeli bir düşüşün işareti olabilir.

Momentum göstergesi (10) negatif bir değere sahiptir, -5.2. Bu, hisse senedinin kısa vadeli zayıf momentumunu gösterir. Süpertrend Sat sinyalinde olduğundan momentum düzelmesi gecikebilir.

Göreceli Güç Endeksi (RSI), 44.44 puanla nötr bir seviyededir, bu da hisse senedinin ne aşırı alım ne de aşırı satım bölgesinde olduğunu gösterir.

Stokastik göstergesi (14, 3, 3), %15.40 ile aşırı satım bölgesinde bulunuyor, ancak dikkat edilmesi gereken bir şey, %D'nin (%20.90) %K'dan daha yüksek olduğu ve bu, kısa vadeli bir yukarı yönlü momentumun işareti olabilir.

Trend analizine bakarsak SASA Polyester'in 52 haftalık en yüksek ve en düşük fiyatları sırasıyla 82.22 TL ve 38.65 TL'dir. Bu, hisse senedinin son 52 haftada işlem gördüğü aralığı temsil eder.

İşlem hacmi (Volume) oldukça yüksektir, 7.5 milyon civarında. Bu, hisse senedinin aktif olarak işlem gördüğünü gösterir.

Teknik değerlendirme, "Güçlü Sat" olarak belirtilmiştir. Bu, teknik analiz göstergelerinin kısa vadeli zayıf bir performansı işaret ettiğini gösterir.

Sonuç olarak, SASA Polyester hisse senedi teknik analiz göstergeleri kısa vadeli zayıf bir performansı işaret ediyor, ancak uzun vadeli performans oldukça olumlu görünüyor. Fakat diğer bazı hisse senetleri yeni halka arz olmuşken temettü vermeye başlamasına ve yatırımlara da devam etmelerine rağmen SASA’nin yatırım yapmaya odaklanıp 2030’larda temettü vermeye başlayacağı konusunda politikası bazen eleştirilere maruz kalmaktadır.

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Sonuç itibariyle, yüksek doğalgaz fiyatları, fabrikaların üretim maliyetlerini artırabilir, karlılığı azaltabilir, üretim kapasitesini kısıtlayabilir, alternatif enerji kaynaklarına geçişi teşvik edebilir ve tedarik zinciri üzerinde etkilere neden olabilir. Nitekim SASA’nın son dönem karlılığı beklenenden düşük geldi ve enerji fiyatlarının artışı sanayi hisselerinden enerji hisselerine paranın yönlenmesine neden oldu.







