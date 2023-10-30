FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. SASA’nın teknik ve trend analizi: Doğalgaz fiyatları arttı

SASA’nın teknik ve trend analizi: Doğalgaz fiyatları arttı

30.10.2023 08:56 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğalgaz fiyatları geçen hafta yüzde 14 arttı - Haziran ayının ortasından bu yana görülen en büyük haftalık kazanç. Son dönemdeki itici faktörler arasında daha serin hava, beklenenden daha düşük envanter artışı ve yükselen ihracat yer alıyor.

SASA’nın teknik ve trend analizi: Doğalgaz fiyatları arttı

Doğalgazın ne kadar yükselebileceği ve izlenmesi gereken ana seviyeler neler? Doğalgaz, yüksek ısıtma talebi, beklenenden daha düşük envanter artışı ve artan ihracatla sekiz aylık bir zirveye ulaşmış olabilir.

Doğalgaz, geçen hafta yüzde 14 artışla, Haziran ayının ortasından bu yana görülen en büyük haftalık yüzdelik artışı yaşadı. Önümüzdeki iki hafta içinde ABD doğalgaz talebinin, ihracat dahil, artacağını tahmin ediyor. Teknik grafiklerde, doğalgazın Mart ve Ağustos zirvelerindeki 3.03 kritik direnç seviyesini aşması, sekiz aydır devam eden yatay hareket aralığından önemli bir çıkışı tetikledi.

https://www.tradingview.com/x/pgeZccj1/
Grafik TradingView’den

SASA hisse senedinin son fiyatı 42.62 Türk Lirasıdır. Hisse senedi fiyatı zaman içinde önemli bir artış kaydetmiştir, tüm zamanların en yüksek performansı 706116.08 puanla oldukça yüksektir.

SASA'nın 1 aylık performansı, -13.34% olarak gözükmektedir. Bu, son bir ay içinde hisse senedinin değer kaybettiğini gösteriyor. 5 yıllık performansı oldukça etkileyici, %3688.50 artış gösteriyor. Uzun vadeli yatırımcılar için bu olumlu bir işaret olabilir.

Şirketin sektörü, "İşlenebilir sanayi ürünleri" olarak belirtilmiştir. Bu sektörün sonraki 10 yılda daha da önem kazanacağı belirtilebilir.

SASA Polyester'in piyasa değeri, yaklaşık olarak 229.78 milyar Türk Lirasıdır. Bu, şirketin toplam piyasa değerini temsil eder.

Hisse senedinin hareketli ortalamaları: Şu anki hisse senedi fiyatı, 10 günlük hareketli ortalamanın altında bulunuyor. Bu, kısa vadeli bir düşüşün işareti olabilir.

Momentum göstergesi (10) negatif bir değere sahiptir, -5.2. Bu, hisse senedinin kısa vadeli zayıf momentumunu gösterir. Süpertrend Sat sinyalinde olduğundan momentum düzelmesi gecikebilir.

Göreceli Güç Endeksi (RSI), 44.44 puanla nötr bir seviyededir, bu da hisse senedinin ne aşırı alım ne de aşırı satım bölgesinde olduğunu gösterir.

Stokastik göstergesi (14, 3, 3), %15.40 ile aşırı satım bölgesinde bulunuyor, ancak dikkat edilmesi gereken bir şey, %D'nin (%20.90) %K'dan daha yüksek olduğu ve bu, kısa vadeli bir yukarı yönlü momentumun işareti olabilir.

Trend analizine bakarsak SASA Polyester'in 52 haftalık en yüksek ve en düşük fiyatları sırasıyla 82.22 TL ve 38.65 TL'dir. Bu, hisse senedinin son 52 haftada işlem gördüğü aralığı temsil eder.

İşlem hacmi (Volume) oldukça yüksektir, 7.5 milyon civarında. Bu, hisse senedinin aktif olarak işlem gördüğünü gösterir.

Teknik değerlendirme, "Güçlü Sat" olarak belirtilmiştir. Bu, teknik analiz göstergelerinin kısa vadeli zayıf bir performansı işaret ettiğini gösterir.

Sonuç olarak, SASA Polyester hisse senedi teknik analiz göstergeleri kısa vadeli zayıf bir performansı işaret ediyor, ancak uzun vadeli performans oldukça olumlu görünüyor. Fakat diğer bazı hisse senetleri yeni halka arz olmuşken temettü vermeye başlamasına ve yatırımlara da devam etmelerine rağmen SASA’nin yatırım yapmaya odaklanıp 2030’larda temettü vermeye başlayacağı konusunda politikası bazen eleştirilere maruz kalmaktadır.

Hisse senedi yatırımcıları için güncel haberler ve derinlemesine analizler sunan araçlar, şirketlerin mevcut durumlarını, finansal performanslarını ve sektör trendlerini izlemelerini sağlar. Bu bilgiler, yatırımcıların daha bilinçli kararlar almasına ve gelecekteki gelişmeleri tahmin etmelerine yardımcı olur. Ayrıca, grafikler ve teknik analiz araçları da hisse senedi takipçi araçlarının ayrılmaz bir parçasıdır ve yatırımcılara büyük avantaj sağlar.

Özellikle XAUUSD (altın) fiyatlarını takip etmek isteyen yatırımcılar için kapsamlı grafikler ve analiz araçları büyük önem taşır. TradingView platformu, hem altın fiyatlarını hem de hisse senedi piyasalarını araştırmak isteyen yatırımcılara çeşitli faydalı göstergeler sunar.

Sonuç itibariyle, yüksek doğalgaz fiyatları, fabrikaların üretim maliyetlerini artırabilir, karlılığı azaltabilir, üretim kapasitesini kısıtlayabilir, alternatif enerji kaynaklarına geçişi teşvik edebilir ve tedarik zinciri üzerinde etkilere neden olabilir. Nitekim SASA’nın son dönem karlılığı beklenenden düşük geldi ve enerji fiyatlarının artışı sanayi hisselerinden enerji hisselerine paranın yönlenmesine neden oldu.


Canlı Borsa


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Enflasyon üzerinde emekli zammı ve EYT SGK’yı zora soktu! Enflasyon üzerinde emekli zammı ve EYT SGK’yı zora soktu!
ABD Doları (DXY) endeksi güçlü mü?ABD Doları (DXY) endeksi güçlü mü?
Motorin için 1,57 liralık indirimMotorin için 1,57 liralık indirim
Anahtar Kelimeler:
haber

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anormal sesler duyuyordu! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Anormal sesler duyuyordu! Kulağından öyle bir şey çıktı ki...

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Kız arkadaşı paraya burnunu silince olay oldu

Büyük ikramiyeyi kazanmıştı! Kız arkadaşı paraya burnunu silince olay oldu

Yatalak hasta olan komşusuna ve akrabasına tecavüz etmeye çalıştı

Yatalak hasta olan komşusuna ve akrabasına tecavüz etmeye çalıştı

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

Diğer Haberler

ABD Doları (DXY) endeksi güçlü mü?

ABD Doları (DXY) endeksi güçlü mü?

KOZAL ve OTKAR TradingView Grafikleriyle temel ve trend analizi

KOZAL ve OTKAR TradingView Grafikleriyle temel ve trend analizi

PETKM Analizi: TCMB’den uygulama kolaylıkları

PETKM Analizi: TCMB’den uygulama kolaylıkları

Dün iki kez devre kesmişti: Borsa yatırımcıları dikkat! BIST 100 yükselişle açıldı

Dün 2 kez devre kesmişti! Risk devam ediyor...

Borsa iki kere devre kesti! İşlemler durduruldu...

Borsa iki kere devre kesti! İşlemler durdu...

Halka arzda çarpıcı rakamlar! Kazananı gören borsaya koştu: Yatırımcı sayısı 64 milyonu geçti

Halka arzda dikkat çeken rakam! Son 3 aydır...

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.