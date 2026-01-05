FİNANS

ŞİŞECAM (SISE) 06 Ocak Salı 2026 Günlük Teknik Analiz

ŞİŞECAM (SISE), 06 Ocak Salı 2026 için hazırlanan analizde, 05 Ocak Pazartesi 2026 kapanış verilerine göre 39,48 TL kapanış, %0,87 değişim ve 1,18 milyar TL işlem hacmi kaydetti.

Devrim Karadağ

ŞİŞECAM (SISE) hissesi 05 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde güne 39,18 TL’den başladı. Seans içinde 39,68 TL seviyesine yükseldi, en düşük 38,98 TL görüldü ve günü 39,48 TL’den kapattı.
ŞİŞECAM (SISE) hissesi için 05 Ocak Pazartesi 2026 tarihinde gün içindeki volatilite yaklaşık %0,87 olarak gerçekleşti.

İşlem Hacmi, Likidite ve Piyasa Değeri

Hissede günlük işlem hacmi 1,18 Milyar TL, toplam işlem gören lot miktarı ise 29,87 Milyon adet olarak gerçekleşmiştir.

Son Beş Günlük Fiyat Seyri

Son beş işlem gününde kapanış fiyatları sırasıyla 39,48 TL, 39,14 TL, 38,38 TL, 38,40 TL, 38,28 TL oldu. Bu dönemde fiyat 38,28 TL – 39,48 TL aralığında hareket etti.

Hareketli Ortalamalar

ŞİŞECAM (SISE) hissesinin 05 Ocak Pazartesi 2026 kapanışı itibarıyla 20 günlük ortalama 39,45 TL, 52 günlük ortalama 37,66 TL seviyesindedir.

Destek ve Direnç Seviyeleri

Kısa vadeli seviyelerde 38,33 TL ve 37,67 TL destek, 39,33 TL ve 39,67 TL direnç noktalarıdır.

ŞİŞECAM (SISE) 06 Ocak Salı 2026 Günlük Teknik Analiz 1

ŞİŞECAM (SISE) 06 Ocak Salı 2026 Günlük Teknik Analiz 2

Bu sitede yayımlanan haber, analiz, yorum ve değerlendirmeler genel nitelikte bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Buradaki hiçbir ifade, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları ile risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak, yetkili kuruluşlardan alınacak profesyonel yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu nedenle, burada yer alan bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak sonuçlardan yayıncı sorumlu tutulamaz.

