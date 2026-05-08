Kapat
O bölgeye üretim üssü geliyor: 250 bin kişi istihdam edilecek!

Artan maliyetler ve atıl kalan 6 milyar dolarlık makine kapasitesine karşı Türkiye-Suriye sınırında üretim havzası kurulması önerildi.

Rümeysa Ezgi Sivritepe
Son dönemde tekstil sektöründe yaşanan mali zorluklar sektörün daralmasına neden oldu. Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Toygar Narbay, TGSD’nin 50. kuruluş yılı dolayısıyla düzenlenen toplantıda sektör için çalıştıkları üretim modeli hakkında açıklamalarda bulundu.

5 MİLYAR DOLARLIK İHRACAT KAPASİTESİ

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre Narbay, Türkiye-Suriye sınırında oluşturulacak üretim havzalarıyla sektörün yeniden büyüme ivmesi kazanabileceğini söyledi. Narbay, projenin hayata geçirilmesi durumunda orta vadede 250 bin kişilik istihdam ve yıllık 5 milyar dolarlık ihracat kapasitesini hedeflendiğini kaydetti.

2022 yılında önemli bir makine kapasitesinin oluştuğunu ancak bunların atıl kaldığını belirten Narbay, “Yaklaşık 6 milyar dolarlık makine parkı şu anda tam kapasite kullanılamıyor. Bu modelle hem elimizdeki kapasite çalışacak hem de sektör yeniden rekabet avantajı kazanacak” sözlerini kullandı.
DETAYLARI AÇIKLADI

Sektörün geleceği için yol haritasını Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarına sunduklarının altını çizen Narbay, projenin detaylarını şu sözlerle paylaştı:

“Yaklaşık 444 kilometrelik sınır hattı ve 30 kilometrelik derinlik içerisinde üretim odaklı yeni bir ekonomik alan oluşturmayı hedefliyoruz. Önerimiz, Suriye tarafında yaklaşık 15 kilometrelik bölümün uzun süreli kiralanması. Bölge Türk hükûmeti tarafından yönetilecek, güvenlik Türk ordusunun kontrolünde olacak. Finansmanda Dünya Bankası kaynakları değerlendirilebilir. Bölgedeki göçmen nüfus da burada istihdam edilebilir”
OLUMLU TEPKİLER GELDİ

Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarının projeye olumlu yaklaştığını söyleyen Narbay, benzer bir modelin Nahçıvan sınırında da uygulanabileceğine yönelik öneri aldıklarını söyledi ve şunları söyledi:

“Türkiye ile Azerbaycan arasında stratejik üretim iş birliği geliştirilebilir. Kardeş Azerbaycan ile Nahçıvan hattında da benzer bir üretim modeli kurulabilir. Bu sadece tekstil açısından değil, Türkiye’nin bölgesel üretim gücü açısından da stratejik bir adım olur”
Son yıllarda maliyet avantajı nedeniyle birçok yatırımın Mısır, Romanya ve Bosna Hersek’e yöneldiğini belirten Narbay, “Ancak bu süreç kalıcı olmadı. Mısır’da bunu yaşadık. Yönetim değişince yatırımcılarımız ceketini alıp geri geldi, fabrikalar orada kaldı. Aynı durum Romanya ve Bosna’da da görüldü. O yüzden üretimimizi kendi coğrafyamızda ve kontrol edebildiğimiz alanlarda büyütmek zorundayız” ifadelerini kullandı.

